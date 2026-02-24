Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Предупреждение партии Stabilitātei! вызвало правовую дискуссию (1)

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 15:23

Стабильности! 1 комментариев

Предупреждение прокуратуры, вынесенное партии Stabilitātei! в связи с публикациями ее лидера Алексея РОСЛИКОВА в социальных сетях, стало поводом для широкой правовой и политической дискуссии. Речь идет о десяти видеоматериалах, в которых, по мнению надзорного органа, содержатся признаки нарушений.

Ситуацию прокомментировал депутат партии Вилис СРУОГИС, имеющий юридическое образование и опыт адвокатской практики.

По его словам, в основе документа прокуратуры лежит во многом субъективная оценка высказываний. «В самом тексте указывается на отсутствие доказательств призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни. Если таких доказательств нет, возникает вопрос о наличии состава правонарушения», — отмечает Сруогис.

Он подчеркивает, что опубликованные видеоматериалы носят характер политических заявлений и оценочных суждений, связанных с положением и правами русскоязычных жителей Латвии. По мнению депутата, в демократическом государстве подобная риторика должна рассматриваться в рамках политической дискуссии, а не как основание для возможного преследования партии.

Отдельное внимание Сруогис обращает на более широкий контекст. По его мнению, в преддверии выборов в Сейм любые действия в отношении политических сил неизбежно приобретают дополнительное значение. «С учетом роста поддержки партии подобные меры могут восприниматься как попытка ослабить конкурента», — считает он.

Юрист также предупреждает о возможном прецеденте. В европейской правовой практике прекращение деятельности партии за выражение политической позиции является крайней мерой и применяется в исключительных случаях. «Поэтому сама постановка вопроса требует взвешенного и максимально аккуратного подхода», — подчеркивает депутат.

В конечном счете дискуссия выходит за рамки одной партии. Она затрагивает более широкий вопрос о балансе между защитой общественных интересов и свободой политического выражения — одном из ключевых принципов демократического общества...

Вилис СРУОГИС.

Политическая реклама финансируется партией Stabilitātei!

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

