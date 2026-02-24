Ситуацию прокомментировал депутат партии Вилис СРУОГИС, имеющий юридическое образование и опыт адвокатской практики.

По его словам, в основе документа прокуратуры лежит во многом субъективная оценка высказываний. «В самом тексте указывается на отсутствие доказательств призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни. Если таких доказательств нет, возникает вопрос о наличии состава правонарушения», — отмечает Сруогис.

Он подчеркивает, что опубликованные видеоматериалы носят характер политических заявлений и оценочных суждений, связанных с положением и правами русскоязычных жителей Латвии. По мнению депутата, в демократическом государстве подобная риторика должна рассматриваться в рамках политической дискуссии, а не как основание для возможного преследования партии.

Отдельное внимание Сруогис обращает на более широкий контекст. По его мнению, в преддверии выборов в Сейм любые действия в отношении политических сил неизбежно приобретают дополнительное значение. «С учетом роста поддержки партии подобные меры могут восприниматься как попытка ослабить конкурента», — считает он.

Юрист также предупреждает о возможном прецеденте. В европейской правовой практике прекращение деятельности партии за выражение политической позиции является крайней мерой и применяется в исключительных случаях. «Поэтому сама постановка вопроса требует взвешенного и максимально аккуратного подхода», — подчеркивает депутат.

В конечном счете дискуссия выходит за рамки одной партии. Она затрагивает более широкий вопрос о балансе между защитой общественных интересов и свободой политического выражения — одном из ключевых принципов демократического общества...

Вилис СРУОГИС.

Политическая реклама финансируется партией Stabilitātei!