Государственная полиция просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь установить личность и местонахождение этого мужчины. Сообщить информацию можно по телефонам 64603557 или 112, а также по электронной почте ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.

Также полиция призывает откликнуться самого человека, изображённого на фото.