Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.
