Возвращение из небытия: гигантские черепахи снова на острове спустя 150 лет!

Теперь они вернулись.

Рейнджеры Galápagos National Park выпустили 158 молодых черепах в возрасте от 8 до 13 лет, чтобы начать восстановление экосистемы острова. Всего планируется переселить около 700 особей.

Когда-то на Флореане обитало до 20 тысяч гигантских черепах. Но китобойный промысел, пожары и человеческая деятельность полностью уничтожили популяцию ещё в XIX веке.

Теперь возвращаются гибридные особи, которые несут от 40% до 80% генетики вымершего подвида Chelonoidis niger. Их предки были обнаружены на вулкане Вольф на острове Исабела — находка, которая до сих пор удивляет учёных.

Специалисты отбирали животных с наиболее «чистой» генетической линией, чтобы постепенно приблизить популяцию к историческому облику.

Флореана — вулканический остров площадью около 173 км², расположенный примерно в 1 000 километрах от материка. Здесь живут около 200 человек, а также фламинго, игуаны, пингвины и морские птицы. Но есть и угрозы — завезённые человеком крысы, кошки, свиньи и инвазивные растения.

Черепахи считаются «инженерами экосистемы»: они распространяют семена, регулируют растительность и буквально формируют ландшафт.

Для местных жителей их возвращение — символ восстановления утраченного.

Галапагосские острова получили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1978 году — и теперь на одном из них начинается новая глава старой истории.





