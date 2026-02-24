Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ (1)

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 17:13

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава в социальной сети facebook поделился своими размышлениями по поводу четырехлетней годовщины полномасштабной войны.

"Многим ошеломленным советской ностальгией умам долгое время казалось, что Россия настолько могущественна, что своими 140-миллионным населением без проблем смогла бы подчинить Европу с населением 500 миллионов человек, США и Канаду с населением около 400 миллионов и при необходимости еще несколько азиатских народов.

За последние четыре года миф о величии России рухнул. Четыре года, огромные потери и не смогли даже завоевать половину украинского государства. Результаты трагичны. Единственное, чего Россия добилась - создала в Европе многотысячную зону смерти, разрушила инфраструктуру, убила огромное количество русских и украинцев.

Российский империализм ведет русский народ к уничтожению и тащит за собой украинцев, защищающих свою землю. В то же время россияне - это те, кто быстрее всего могут покончить с этим разрушением. Если хватит ума и совести... Но на это не рассчитываю. Пока желания умереть за Российскую империю и зарабатывать на убийстве больше, чем желания жить и своим трудом поднимать благосостояние. Тем временем мы должны укреплять Украину, чтобы она смогла сохранить как можно больше жизней мирного населения и защитников, а также отстоять свою страну от русских империалистов", - написал политик.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН
Важно

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу
Важно

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат
Важно

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри (1)

Наука 19:27

Наука 1 комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Читать
Загрузка

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее (1)

Важно 19:26

Важно 1 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Читать

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро (1)

Важно 18:59

Важно 1 комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Читать

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась (1)

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции 1 комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Читать

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва (1)

Мир 18:42

Мир 1 комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Читать

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Читать

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео (1)

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции 1 комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать