Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

© LETA 24 февраля, 2026 18:34

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

На заседании запланировано голосование по резолюции "В поддержку прочного мира в Украине".

По словам Браже, внесенная Украиной резолюция - это возможность для стран-членов ООН показать, что все они хотят прекращения этой войны, справедливого и прочного мира.

"Доклады ООН подтверждают, что Россия совершила военные преступления и зверства в Украине. И мы должны называть преступления России настоящими именами", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Ссылаясь на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Браже пояснила, что геноцид - это деяние, совершенное с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Россия упорно отрицает право Украины на существование, подчеркнула она.

"Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом. Поэтому вся Украина принадлежит нам (...)", - напомнила Браже высказывания Владимира Путина.

Она перечислила ряд преступлений, оговоренных в статье 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и совершенных Россией во время этой войны.

Согласно отчетам ООН, за последний год Россия значительно активизировала вооруженные нападения на украинский народ, сказала Браже. Она напомнила, что Россия запустила более 54 000 беспилотников дальнего радиуса действия и более 1900 ракет. При этом общее количество убитых и раненых украинских гражданских лиц в прошлом году выросло на 31%.

Россия также совершила предусмотренные Конвенцией преступления - нанесение серьезных телесных повреждений или психических травм членам группы.

Около десяти миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. "Несколько миллионов украинцев находятся под незаконной российской оккупацией. Их заставили отказаться от своего языка, истории и культуры", - сказала министр иностранных дел Латвии.

По данным ЮНИСЕФ, за время войны было убито более 3 200 детей. В прошлом году число жертв среди детей выросло на 10%.

"В эту самую холодную зиму десятилетия Россия продолжает бомбить гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру Украины. В результате миллионы людей остаются без отопления, электричества и воды", - сказал Браже, напомнив про разрушенные больницы, родильные дома, склады с продовольствием и медикаментами. Россия насильно депортировала 20 000 украинских детей в Россию или на контролируемую Россией территорию.

Министр иностранных дел Латвии добавила, что война России в Украине угрожает глобальному миру и безопасности. Она привела к гуманитарной катастрофе и оказывает серьезное влияние на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность. "Она полностью разрушает экосистемы. Теневой флот России угрожает морской безопасности", - сказала Браже.

По ее словам, война России - это имперская и колониальная война. Эту войну напрямую поддерживают Белоруссия, северокорейские войска и иранское оружие, добавила она.

По словам Браже, причина, по которой эта война продолжается, кроется в одной стране и одном человеке: "Эта страна - Россия. И этот человек - Владимир Путин".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме
Важно

«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу
Важно

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее
Важно

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

Читать
Загрузка

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Наука 19:27

Наука 0 комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Читать

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Важно 19:26

Важно 0 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Читать

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Читать

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции 0 комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Читать

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Читать