«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

На заседании запланировано голосование по резолюции "В поддержку прочного мира в Украине".

По словам Браже, внесенная Украиной резолюция - это возможность для стран-членов ООН показать, что все они хотят прекращения этой войны, справедливого и прочного мира.

"Доклады ООН подтверждают, что Россия совершила военные преступления и зверства в Украине. И мы должны называть преступления России настоящими именами", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Ссылаясь на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Браже пояснила, что геноцид - это деяние, совершенное с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Россия упорно отрицает право Украины на существование, подчеркнула она.

"Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом. Поэтому вся Украина принадлежит нам (...)", - напомнила Браже высказывания Владимира Путина.

Она перечислила ряд преступлений, оговоренных в статье 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и совершенных Россией во время этой войны.

Согласно отчетам ООН, за последний год Россия значительно активизировала вооруженные нападения на украинский народ, сказала Браже. Она напомнила, что Россия запустила более 54 000 беспилотников дальнего радиуса действия и более 1900 ракет. При этом общее количество убитых и раненых украинских гражданских лиц в прошлом году выросло на 31%.

Россия также совершила предусмотренные Конвенцией преступления - нанесение серьезных телесных повреждений или психических травм членам группы.

Около десяти миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. "Несколько миллионов украинцев находятся под незаконной российской оккупацией. Их заставили отказаться от своего языка, истории и культуры", - сказала министр иностранных дел Латвии.

По данным ЮНИСЕФ, за время войны было убито более 3 200 детей. В прошлом году число жертв среди детей выросло на 10%.

"В эту самую холодную зиму десятилетия Россия продолжает бомбить гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру Украины. В результате миллионы людей остаются без отопления, электричества и воды", - сказал Браже, напомнив про разрушенные больницы, родильные дома, склады с продовольствием и медикаментами. Россия насильно депортировала 20 000 украинских детей в Россию или на контролируемую Россией территорию.

Министр иностранных дел Латвии добавила, что война России в Украине угрожает глобальному миру и безопасности. Она привела к гуманитарной катастрофе и оказывает серьезное влияние на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность. "Она полностью разрушает экосистемы. Теневой флот России угрожает морской безопасности", - сказала Браже.

По ее словам, война России - это имперская и колониальная война. Эту войну напрямую поддерживают Белоруссия, северокорейские войска и иранское оружие, добавила она.

По словам Браже, причина, по которой эта война продолжается, кроется в одной стране и одном человеке: "Эта страна - Россия. И этот человек - Владимир Путин".