Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Идея проста и парадоксальна: использовать микробы, которые любят среду без кислорода, чтобы атаковать опухоль изнутри.

Почему именно бактерии?

Внутри многих солидных опухолей почти нет кислорода. Центральная часть состоит из погибших клеток и плохо снабжается кровью. Для обычных клеток это стрессовая среда. А вот для некоторых бактерий — идеальные условия.

Исследователи работают с бактерией Clostridium sporogenes — почвенным микроорганизмом, способным выживать только там, где кислорода нет совсем. Попадая в центр опухоли, такие бактерии начинают размножаться и использовать доступные питательные вещества.

По сути, они «колонизируют» ядро опухоли.

Главная проблема — кислород по краям

По мере роста бактерии сталкиваются с зонами, где кислород всё же присутствует — ближе к краям опухоли. Там они начинают погибать, не успев полностью разрушить опухолевую ткань.

Чтобы решить эту проблему, учёные добавили в бактерию ген от родственного микроорганизма, более устойчивого к кислороду. Это позволяет модифицированным клеткам дольше выживать в приграничных зонах.

Но включать такую устойчивость нужно строго вовремя — иначе бактерии могут начать размножаться в кровотоке, что небезопасно.

Биологическая «система безопасности»

Для контроля учёные использовали механизм quorum sensing — естественную систему бактериальной коммуникации.

Бактерии выделяют сигнальные молекулы. Когда их становится достаточно много, концентрация сигнала достигает порога — и активируется нужный ген. В данном случае — ген устойчивости к кислороду.

Таким образом, защитный механизм включается только тогда, когда внутри опухоли накопилось достаточно бактерий.

Один из исследователей сравнил систему с электрической схемой: вместо проводов — фрагменты ДНК, которые выполняют строго заданные функции.

Что дальше?

Следующий этап — объединить все генетические элементы в одной бактерии и протестировать систему в доклинических моделях.

Важно понимать: речь пока идёт о ранней стадии исследований. Это не готовое лечение, а экспериментальное направление в рамках синтетической биологии и онкоиммунологии.

Тем не менее идея показательная — вместо того чтобы атаковать опухоль снаружи, на неё пытаются «зайти изнутри», используя естественные свойства микроорганизмов.

Если технология подтвердит безопасность и эффективность, она может стать новым классом противоопухолевой терапии.





