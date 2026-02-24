Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 19:27

Наука 0 комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Идея проста и парадоксальна: использовать микробы, которые любят среду без кислорода, чтобы атаковать опухоль изнутри.

Почему именно бактерии?
Внутри многих солидных опухолей почти нет кислорода. Центральная часть состоит из погибших клеток и плохо снабжается кровью. Для обычных клеток это стрессовая среда. А вот для некоторых бактерий — идеальные условия.

Исследователи работают с бактерией Clostridium sporogenes — почвенным микроорганизмом, способным выживать только там, где кислорода нет совсем. Попадая в центр опухоли, такие бактерии начинают размножаться и использовать доступные питательные вещества.

По сути, они «колонизируют» ядро опухоли.

Главная проблема — кислород по краям
По мере роста бактерии сталкиваются с зонами, где кислород всё же присутствует — ближе к краям опухоли. Там они начинают погибать, не успев полностью разрушить опухолевую ткань.

Чтобы решить эту проблему, учёные добавили в бактерию ген от родственного микроорганизма, более устойчивого к кислороду. Это позволяет модифицированным клеткам дольше выживать в приграничных зонах.

Но включать такую устойчивость нужно строго вовремя — иначе бактерии могут начать размножаться в кровотоке, что небезопасно.

Биологическая «система безопасности»
Для контроля учёные использовали механизм quorum sensing — естественную систему бактериальной коммуникации.

Бактерии выделяют сигнальные молекулы. Когда их становится достаточно много, концентрация сигнала достигает порога — и активируется нужный ген. В данном случае — ген устойчивости к кислороду.

Таким образом, защитный механизм включается только тогда, когда внутри опухоли накопилось достаточно бактерий.

Один из исследователей сравнил систему с электрической схемой: вместо проводов — фрагменты ДНК, которые выполняют строго заданные функции.

Что дальше?
Следующий этап — объединить все генетические элементы в одной бактерии и протестировать систему в доклинических моделях.

Важно понимать: речь пока идёт о ранней стадии исследований. Это не готовое лечение, а экспериментальное направление в рамках синтетической биологии и онкоиммунологии.

Тем не менее идея показательная — вместо того чтобы атаковать опухоль снаружи, на неё пытаются «зайти изнутри», используя естественные свойства микроорганизмов.

Если технология подтвердит безопасность и эффективность, она может стать новым классом противоопухолевой терапии.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН
Важно

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу
Важно

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ
Важно

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Важно 19:26

Важно 0 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Читать

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Читать

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции 0 комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Читать

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Читать

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Читать

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции 0 комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать