Вернули веру в героев: полиция помогла женщине с ребенком в беде

Жительница поделилась в социальной сети Threads рассказом о том, как ночью по дороге в Ригу у её автомобиля возникли проблемы со сцеплением. Она остановилась в районе Юглы, включила аварийную сигнализацию и позвонила бывшему мужу, который отправился ей на помощь. Вскоре рядом остановился микроавтобус Государственной полиции.

После того как полицейские оценили ситуацию, один из них предложил женщине сесть вместе с детьми в служебный транспорт и пообещал доставить их домой. В итоге семья благополучно добралась до Риги в сопровождении стражей порядка. Более того, детям вручили небольшие сувениры, что окончательно сняло напряжение и оставило у них самые тёплые впечатления.

В Государственной полиции отреагировали на публикацию, отметив, что рады были оказаться в нужное время и в нужном месте, чтобы помочь семье добраться в тепло и безопасность.