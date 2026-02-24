«Люди говорят — не спасайте нас»: в Латвии готовятся к большому потопу

В Плявиняс эту весну ждут с серьёзными опасениями: лёд на Даугаве в этом году вдвое толще, чем в последние пять лет.

Руководитель самоуправления Плявиняс Андрис Амбайнис отмечает: «В этом году тревоги больше. Как и каждый год, будет задействована муниципальная полиция, при необходимости привлечём земессаргов. План действий есть. Взрывать лёд — бессмысленно: это не устраняет ледяные заторы, а лишь вредит фауне».

Ответственность за своё имущество должны нести и сами жители, поскольку страхование в зонах затопления не действует. По словам Амбайниса, опытные жители знают, что делать: «Кто живёт у реки, тот рассчитывает риски — поднимают мебель повыше, ценные вещи переносят на второй этаж».

Жительница Плявиняс Вия не выглядит обеспокоенной: «Здесь такое бывает — первый этаж часто затапливает, но повода для паники нет, всё происходит по законам природы».

В Екабпилсе власти рассчитывают на новую защитную дамбу. «Дамба стала в два-три раза прочнее, чем раньше. Всё приведено в порядок, проблем быть не должно», — заявил председатель краевой думы Райвис Рагайнис.

Однако сложности могут возникнуть в соседних посёлках, которые дамба не защищает. В Екабпилсском крае Даугава протекает на протяжении 70 километров. Жительница Екабпилса Сандра говорит, что к паводкам привыкла — они были и будут, хотя тревога всё равно остаётся.

Сейчас самоуправление следит за уровнем воды, согласован план действий на случай кризиса и утверждён проект продления дамбы. Однако её не построят в изначально запланированном объёме — жители выступили против строительства на частных землях.

Райвис Рагайнис поясняет: «Частная собственность для нас священна. Люди говорят — не спасайте нас, один раз в жизни паводок пережили, второй, может, и не будет. Мы ничего не можем сделать. Но если что-то случится, мы не сможем сказать: вы сами так решили, и теперь мы ничего делать не будем. Конечно, будем делать всё необходимое».

Насколько сильными окажутся паводки этой весной, пока судить рано — всё зависит от скорости таяния снега и льда.