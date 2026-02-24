Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Люди говорят — не спасайте нас»: в Латвии готовятся к большому потопу

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 17:42

Важно 0 комментариев

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

В Плявиняс эту весну ждут с серьёзными опасениями: лёд на Даугаве в этом году вдвое толще, чем в последние пять лет.

Руководитель самоуправления Плявиняс Андрис Амбайнис отмечает: «В этом году тревоги больше. Как и каждый год, будет задействована муниципальная полиция, при необходимости привлечём земессаргов. План действий есть. Взрывать лёд — бессмысленно: это не устраняет ледяные заторы, а лишь вредит фауне».

Ответственность за своё имущество должны нести и сами жители, поскольку страхование в зонах затопления не действует. По словам Амбайниса, опытные жители знают, что делать: «Кто живёт у реки, тот рассчитывает риски — поднимают мебель повыше, ценные вещи переносят на второй этаж».

Жительница Плявиняс Вия не выглядит обеспокоенной: «Здесь такое бывает — первый этаж часто затапливает, но повода для паники нет, всё происходит по законам природы».

В Екабпилсе власти рассчитывают на новую защитную дамбу. «Дамба стала в два-три раза прочнее, чем раньше. Всё приведено в порядок, проблем быть не должно», — заявил председатель краевой думы Райвис Рагайнис.

Однако сложности могут возникнуть в соседних посёлках, которые дамба не защищает. В Екабпилсском крае Даугава протекает на протяжении 70 километров. Жительница Екабпилса Сандра говорит, что к паводкам привыкла — они были и будут, хотя тревога всё равно остаётся.

Сейчас самоуправление следит за уровнем воды, согласован план действий на случай кризиса и утверждён проект продления дамбы. Однако её не построят в изначально запланированном объёме — жители выступили против строительства на частных землях.

Райвис Рагайнис поясняет: «Частная собственность для нас священна. Люди говорят — не спасайте нас, один раз в жизни паводок пережили, второй, может, и не будет. Мы ничего не можем сделать. Но если что-то случится, мы не сможем сказать: вы сами так решили, и теперь мы ничего делать не будем. Конечно, будем делать всё необходимое».

Насколько сильными окажутся паводки этой весной, пока судить рано — всё зависит от скорости таяния снега и льда.

Главные новости

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Наука 19:27

Наука 0 комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Важно 19:26

Важно 0 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции 0 комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции 0 комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

