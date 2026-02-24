Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 12:00

Важно 0 комментариев

Facebook

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

«Наверное, каждому депутату пишут люди, утверждая, что мы только болтаем и ничего не делаем. Не скрою, иногда и мне самой так кажется. Поэтому полезно иногда подводить итоги — и для себя, и для тех, кто задаёт вопросы», — отмечает она.

Депутат рассказывает, что старается отвечать на письма и комментарии, хотя признаёт, что физически не может охватить всех.

«Я не могу сказать, что отвечаю на 100% сообщений, но довольно часто вступаю в диалог и отвечаю на письма. Сегодня я отправила одно такое письмо Юрису — возможно, в нём кто-то найдёт ответы и на свои вопросы».

В своём обращении она подробно перечисляет, чем занималась за годы работы в парламенте — помимо участия в заседаниях, комиссиях и законотворческом процессе.

«За два года в 13-м Сейме и уже четвёртый год в 14-м мне довелось помочь во множестве жизненных ситуаций. Я не вспомню всё, но приведу несколько примеров, чтобы показать, насколько разными бывают обращения», — пишет она.

Одной из ключевых тем стала защита прав родителей и детей.

«Ко мне регулярно обращаются семьи, в которых изъятие ребёнка вызывает серьёзные сомнения. Я лично разговаривала с соцслужбами, мэрами городов, присутствовала на заседаниях сиротских судов в Видземе и Курземе, представляя интересы родителей. Во всех этих случаях удалось восстановить право родителей на общение с детьми».

Отдельное внимание она уделяет проблемам сиротских судов, называя необходимыми серьёзные системные изменения.

Много усилий депутат вкладывает в работу с молодёжью: от помощи молодёжным центрам до борьбы с буллингом в школах.

«Ещё в прошлом созыве Сейма я поднимала вопрос травли в школах перед тогдашним президентом, после чего по всей стране прошла антибуллинговая кампания. Проблема, к сожалению, никуда не исчезла», — подчёркивает она.

По её словам, она регулярно встречается с представителями полиции, Центра защиты прав детей, офиса омбудсмена и экспертами, разрабатывающими качественные латвийские программы по профилактике буллинга.

Также депутат помогает предпринимателям, оказавшимся в сложных ситуациях.

«Несколько лет назад владельцы одной компании обратились ко мне с подозрениями в рейдерском захвате. Мы подняли общественный резонанс, обратились в ответственные инстанции — и фирму удалось вернуть, а виновные оказались на скамье подсудимых».

Она приводит и бытовые примеры, когда «звонок от депутата» помог решить, казалось бы, безвыходную ситуацию.

«Мать одной женщины пожаловалась, что её дочери — матери-одиночке с двумя детьми — необоснованно не выделяют социальное жильё. После нескольких разговоров с муниципалитетом квартира была предоставлена».

В числе обращений — и помощь семьям, чьи близкие оказались под арестом за границей, и поддержка в сложных жизненных обстоятельствах.

«Очень часто меня просят о финансовой помощи. Мне пришлось научиться отказывать, понимая, что невозможно спасти всех, а иногда такие просьбы бывают манипулятивными», — признаётся она.

При этом депутат подчёркивает, что предпочитает точечную помощь конкретным людям, а не участие в масштабных благотворительных акциях.

Самым эмоциональным эпизодом она называет случай с пожилой женщиной, оказавшейся в тяжёлой медицинской ситуации.

«Это был единственный раз, когда я напрямую написала министру здравоохранения:

либо вы вмешиваетесь, либо эта история станет публичной. И произошло почти чудо — через несколько часов пациентке обеспечили уход, сняли боль, всё стало по-человечески. Через пару дней она умерла, но ушла без боли, в заботе и покое», - пишет Лиепиня.

Позже, вспоминает депутат, министр спросил её о «состоянии бабушки», решив, что речь шла о её родственнице.

«Я была поражена — ведь эта женщина мне была совсем не родной.

Хочется верить, что помощь была бы оказана независимо от родственных связей», - отмечает депутат.

В завершение она упоминает и участие в неформальной менторской программе для подростков, выросших без родительской поддержки.

«С двумя молодыми людьми я поддерживаю контакт до сих пор — встречаемся, общаемся. На сегодня, пожалуй, достаточно. И спасибо, что вы заставили меня вспомнить обо всех этих историях», — резюмирует она.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии
Важно

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии (2)

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP
Важно

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео
Важно

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Новости Латвии 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Читать

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Новости Латвии 13:09

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Читать

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Новости Латвии 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Читать

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Новости Латвии 12:44

Новости Латвии 0 комментариев

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Читать

«Вместе до победы!»: в Риге прошла акция в поддержку Украины. ФОТО

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Во вторник, в день четвертой годовщины войны в Украине, примерно 500 человек собрались в Риге у памятника Свободы в рамках акции "Вместе до победы!".

Во вторник, в день четвертой годовщины войны в Украине, примерно 500 человек собрались в Риге у памятника Свободы в рамках акции "Вместе до победы!".

Читать