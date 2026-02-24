Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

«Наверное, каждому депутату пишут люди, утверждая, что мы только болтаем и ничего не делаем. Не скрою, иногда и мне самой так кажется. Поэтому полезно иногда подводить итоги — и для себя, и для тех, кто задаёт вопросы», — отмечает она.

Депутат рассказывает, что старается отвечать на письма и комментарии, хотя признаёт, что физически не может охватить всех.

«Я не могу сказать, что отвечаю на 100% сообщений, но довольно часто вступаю в диалог и отвечаю на письма. Сегодня я отправила одно такое письмо Юрису — возможно, в нём кто-то найдёт ответы и на свои вопросы».

В своём обращении она подробно перечисляет, чем занималась за годы работы в парламенте — помимо участия в заседаниях, комиссиях и законотворческом процессе.

«За два года в 13-м Сейме и уже четвёртый год в 14-м мне довелось помочь во множестве жизненных ситуаций. Я не вспомню всё, но приведу несколько примеров, чтобы показать, насколько разными бывают обращения», — пишет она.

Одной из ключевых тем стала защита прав родителей и детей.

«Ко мне регулярно обращаются семьи, в которых изъятие ребёнка вызывает серьёзные сомнения. Я лично разговаривала с соцслужбами, мэрами городов, присутствовала на заседаниях сиротских судов в Видземе и Курземе, представляя интересы родителей. Во всех этих случаях удалось восстановить право родителей на общение с детьми».

Отдельное внимание она уделяет проблемам сиротских судов, называя необходимыми серьёзные системные изменения.

Много усилий депутат вкладывает в работу с молодёжью: от помощи молодёжным центрам до борьбы с буллингом в школах.

«Ещё в прошлом созыве Сейма я поднимала вопрос травли в школах перед тогдашним президентом, после чего по всей стране прошла антибуллинговая кампания. Проблема, к сожалению, никуда не исчезла», — подчёркивает она.

По её словам, она регулярно встречается с представителями полиции, Центра защиты прав детей, офиса омбудсмена и экспертами, разрабатывающими качественные латвийские программы по профилактике буллинга.

Также депутат помогает предпринимателям, оказавшимся в сложных ситуациях.

«Несколько лет назад владельцы одной компании обратились ко мне с подозрениями в рейдерском захвате. Мы подняли общественный резонанс, обратились в ответственные инстанции — и фирму удалось вернуть, а виновные оказались на скамье подсудимых».

Она приводит и бытовые примеры, когда «звонок от депутата» помог решить, казалось бы, безвыходную ситуацию.

«Мать одной женщины пожаловалась, что её дочери — матери-одиночке с двумя детьми — необоснованно не выделяют социальное жильё. После нескольких разговоров с муниципалитетом квартира была предоставлена».

В числе обращений — и помощь семьям, чьи близкие оказались под арестом за границей, и поддержка в сложных жизненных обстоятельствах.

«Очень часто меня просят о финансовой помощи. Мне пришлось научиться отказывать, понимая, что невозможно спасти всех, а иногда такие просьбы бывают манипулятивными», — признаётся она.

При этом депутат подчёркивает, что предпочитает точечную помощь конкретным людям, а не участие в масштабных благотворительных акциях.

Самым эмоциональным эпизодом она называет случай с пожилой женщиной, оказавшейся в тяжёлой медицинской ситуации.

«Это был единственный раз, когда я напрямую написала министру здравоохранения:

либо вы вмешиваетесь, либо эта история станет публичной. И произошло почти чудо — через несколько часов пациентке обеспечили уход, сняли боль, всё стало по-человечески. Через пару дней она умерла, но ушла без боли, в заботе и покое», - пишет Лиепиня.

Позже, вспоминает депутат, министр спросил её о «состоянии бабушки», решив, что речь шла о её родственнице.

«Я была поражена — ведь эта женщина мне была совсем не родной.

Хочется верить, что помощь была бы оказана независимо от родственных связей», - отмечает депутат.

В завершение она упоминает и участие в неформальной менторской программе для подростков, выросших без родительской поддержки.

«С двумя молодыми людьми я поддерживаю контакт до сих пор — встречаемся, общаемся. На сегодня, пожалуй, достаточно. И спасибо, что вы заставили меня вспомнить обо всех этих историях», — резюмирует она.