«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP

"Пока я радуюсь уютному вечеру в Риге — тёплым батареям и незамерзающей воде, — выясняется, что такое есть далеко не у всех. Если дом обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks, ты никогда не можешь быть уверен даже в самом необходимом — воде.

В доме бабушки моей подруги в ночь на четверг из-за небольшой аварии отключили воду. В итоге весь дом уже вторые сутки без водоснабжения», — рассказывает Мурниеце.

По её словам, дозвониться до обслуживающей компании удалось не сразу, а ответ оказался шокирующим: «На выходных мы не работаем».

На вопрос, почему проблему не устранили в рабочий день, внятного ответа не последовало.

В Rīgas Ūdens сообщили, что мелкие аварии они не устраняют, и посоветовали обращаться в аварийную службу Rīgas namu pārvaldnieks. Однако и там помощь откладывают:

«На выходных мы тоже не работаем. Звоните в понедельник — тогда решим, сможем ли в течение недели выехать».

Тем временем Rīgas Ūdens порекомендовал жильцам требовать у управляющей компании подвоз воды автоцистерной — по правилам, в таких ситуациях её обязаны предоставить. Но и здесь люди получили отказ.

«Нам сказали, что четырёхэтажному дому на улице Стабу цистерна не положена. Справляйтесь сами и звоните в понедельник», — рассказывает автор.

Особенно тяжело пришлось пожилым жильцам.

«Бабушка плачет — она не может сама выйти из дома. Воду ей будут приносить внуки. Сейчас они обходят соседние квартиры, чтобы проверить, нет ли там ещё людей, которые не способны позаботиться о себе», - говорит Мурниеце.

В завершение автор признаётся:

«В такие моменты особенно ценю, что за городом сама отвечаю за своё водоснабжение — и никакая бездушная система не может разрушить мой быт», - говорит предприниматель, которая теперь живет за городом и сдает в аренду свой гостевой дом с баней.

Отметим, что обычная практика аварийных служб в Риге выглядит так - в случае бытовой протечки в одной из квартир, воду перекрывают всему дому. Этим занимается аварийная служба. Ремонтом занимается RNP, которая ставит ремонт "в очередь". Ремонта можно ждать до недели.