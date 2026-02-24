США парализовано рекордным снегопадом: отменены тысячи рейсов и закрыты школы

В городе Провиденс, штат Род-Айленд, зафиксирован исторический рекорд — 32,8 дюйма снега, это более 83 сантиметров. На Лонг-Айленде выпало 26,5 дюйма, в Нью-Йорке — свыше 15 дюймов.

Последствия оказались серьёзными.

❄️ Blizzard hits New York City — Central Park covered in snow! INSANE scenes everywhere. pic.twitter.com/4NOEEIPOeT — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) February 24, 2026

По данным американских служб, по всей стране были отменены тысячи авиарейсов — в пиковый момент речь шла о нескольких тысячах отмен. Аэропорты Нью-Йорка и Бостона работали с перебоями. В ряде штатов введены временные запреты на движение по дорогам и ограничения скорости.

Многие школы и государственные учреждения закрылись или перешли на дистанционный режим. В отдельных районах сотни тысяч домов остались без электричества из-за повреждённых линий.

Метеорологи объяснили масштаб снегопада «идеальным совпадением условий» — температура оказалась как раз такой, чтобы сформировать тяжёлый, мокрый снег. Именно он создаёт наибольшую нагрузку на линии электропередачи и транспортную систему.

Специалисты также предупредили жителей о риске переутомления при уборке снега: тяжёлый мокрый наст требует больших физических усилий.

Три фута снега — это не только зимняя открытка.

Иногда это остановка целого региона.