США парализовано рекордным снегопадом: отменены тысячи рейсов и закрыты школы

24 февраля, 2026

Северо-восток США накрыл один из самых мощных снежных штормов за последнее десятилетие. Метеорологи назвали его «бомбическим циклоном» — шторм резко усилился, подпитываясь тёплой водой Атлантики.

В городе Провиденс, штат Род-Айленд, зафиксирован исторический рекорд — 32,8 дюйма снега, это более 83 сантиметров. На Лонг-Айленде выпало 26,5 дюйма, в Нью-Йорке — свыше 15 дюймов.

Последствия оказались серьёзными.

 

По данным американских служб, по всей стране были отменены тысячи авиарейсов — в пиковый момент речь шла о нескольких тысячах отмен. Аэропорты Нью-Йорка и Бостона работали с перебоями. В ряде штатов введены временные запреты на движение по дорогам и ограничения скорости.

Многие школы и государственные учреждения закрылись или перешли на дистанционный режим. В отдельных районах сотни тысяч домов остались без электричества из-за повреждённых линий.

Метеорологи объяснили масштаб снегопада «идеальным совпадением условий» — температура оказалась как раз такой, чтобы сформировать тяжёлый, мокрый снег. Именно он создаёт наибольшую нагрузку на линии электропередачи и транспортную систему.

Специалисты также предупредили жителей о риске переутомления при уборке снега: тяжёлый мокрый наст требует больших физических усилий.

Три фута снега — это не только зимняя открытка.
Иногда это остановка целого региона.

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео
Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии
«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP
Лондон принял крупнейший пакет санкций против России

Правительство Великобритании во вторник, 24 февраля, - в четвертую годовщину начала войны РФ против Украины - расширило санкционный список против России на 297 позиций. Под ограничения подпали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов, говорится в уведомлении на сайте британского правительства.

Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

