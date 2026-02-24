Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной

«Вести» 24 февраля, 2026 08:22

Важно 0 комментариев

Одна из популярных рыб в меню латвийцев - лосось. Между тем ученые северных стран советуют относиться к нему очень осторожно. Финны рекомендуют отказаться от лососины беременным и маленьким детям, шведы – употреблять этим категориям не чаще нескольких раз в год. О высоком содержании диоксина в лососе и треске говорят и латвийские специалисты. Правда, во всех случаях речь идет о балтийской рыбе, а не о норвежской, которая в основном и поступает на наши торговые прилавки. Но все ли так однозначно? 

Существуют два вида лосося: дикий, обитающий в естественных условиях, и искусственный, выращиваемый на специальных рыбзаводах. Лет 100 назад на Балтике было много естественного, дикого лосося. Стоил он дешево: даже батраки от пуза наедались деликатесной рыбы - в баронских имениях. Случалось, что работники при устройстве на работу даже оговаривали, чтобы лососем их кормили не чаще двух-трех раз в неделю.

Сегодня на Балтике дикого лосося мало. Даже тот, который идет в реки на нерест, большей частью выращен в государственных рыбопитомниках. Из икры там инкубируют мальков, выращивают, а через год запускают в реки.

- В сети, которые можно видеть в центре Риги, в том числе у Вантового моста, попадает балтийский лосось, - рассказывает один из представителей Латвийской рыболовной федерации Валдис КАЛНИНЬШ. - Но идет он не на полки магазинов, а для инкубации. Его доят, икра отправляется в рыбопитомники. А самих особей, попадающих в сети, отпускают…

По словам собеседника, балтийский лосось не так часто поступает в торговлю, как норвежский. По цвету он отличается - светлее. Потому как питается в основном салакой, а не креветками. Опасения по поводу его качества, будто он может аккумулировать вредные вещества, рыбак считает преувеличением.

Балтийский лосось живет в естественной среде, питается натуральным кормом. Если чего и стоит опасаться в смысле здоровья, так это искусственно выращиваемой рыбы. И в первую очередь - норвежского лосося.
«Опасайтесь «норвежца»!»

Несколько лет назад серьезный американский научный журнал Science провел исследование. Ученые выявили, что в рыбе, выращенной в искусственных условиях, значительно превышен уровень содержания 13 вредных веществ! К примеру, отмечено, что искусственный лосось содержит в 10 раз больше полихлорировального дифенила (группа токсичных органических соединений) и диоксина, чем дикий.

Искусственно разведенная рыба живет в садках, кормят ее специальными кормами с добавлением жиров, аминокислот, витаминов и прочих микроэлементов. Рыбы получаются одного размера, с «нужным» ярко–красным цветом мяса. А те добавки, благодаря которым рыба быстро растет, ускоряют появление лишнего веса и у человека. Ну а чтобы рыба приобретала красный цвет, в пищу для нее добавляют вредные для человека красители, приводящие к разрушению радужной оболочки глаз и проблемам со зрением...

Самая токсичная еда в мире?

Несколько лет назад эколог и основатель Союза охраны природы Норвегии Курт ОДДЕКАЛВ опубликовал в Интернете статью, в которой утверждает, что норвежский лосось - самая токсичная еда во всем мире. После этого с ним встретились французские журналисты, которые изучали рыбную индустрию изнутри.

Результатом их расследования стал фильм, «раскрывающий правду, которую пытается скрыть рыбное лобби». И главным экспертом у них выступил Курт Оддекалв.

- В Норвегии ситуация с рыбой катастрофическая. Рыбы слишком много: на такой маленькой ферме они выращивают по 2 миллиона особей! Рыба болеет, - утверждает эксперт.

Главная проблема норвежских рыболовов - так называемая рыбья вошь, которая, паразитируя на теле рыбы, может убить ее. Морская вошь вырабатывает устойчивость к любым видам отравы, поэтому рыболовы применяют пестициды, эффективность которых гораздо выше.

- Это отрицательно сказывается на рыбе, - продолжает норвежский эколог. - Так, 50% мальков рождается с мутацией. Они не могут закрыть рот. Это генная мутация, и, чтобы она исчезла, в море должны прожить восемь поколений рыбы. Человек, когда увидит такую рыбу, есть ее не захочет, но если отрезать рыбью голову, то никто ничего и не заметит... Как известно, у дикого лосося 5–7% жира, у искусственно выращенного - 15–34%. А в жировой ткани накапливаются все токсины. Соответственно, такая рыба становится самой токсичной в мире...

«Опасайтесь «балтийского лосося»!»

Проверяется ли искусственный лосось, поставляемый в Латвию, и если да, то каковы результаты?

В Продовольственно–ветеринарной службе (PVD) сообщили, что нет никаких оснований опасаться, будто норвежский лосось вреден для здоровья.

По словам представителя PVD, их служба лабораторно проверяла норвежского лосося, и, в отличие от балтийского, там не было констатировано повышенного содержания диоксина. Лосось же, выращиваемый в рыбопитомниках Норвегии, красный цвет приобретает благодаря продуктовым красителям, разрешенным в ЕС. Обитающий в естественной среде – в Атлантическом океане - лосось приобретает красный цвет от тех же самых красителей: планктона, морских раков, креветок.

В PVD говорят, что жалоб о каких-то побочных явлениях после употребления лосося со стороны потребителей тоже не было. А допустимые показатели содержания диоксина превышены в печени трески. Но эта рыба в основном поступает на торговые полки из Балтийского моря...

Профессор Латвийского медицинского университета имени Паула Страдыня, глава Ассоциации гастроэнтерологов Анатолий ДАНИЛАНС тоже считает, что нет повода сомневаться в качестве норвежского искусственного лосося.

- Там же контроль на высшем уровне, - говорит он. - Тем более что ряд исследований, которые я читал, опровергают данные о том, что употребление искусственного лосося чревато для зрения. В то же время лосось - одна из тех рыб, которая в большом количестве содержит аминокислоты Omega-3 и Omega-6, незаменимые для сердечной деятельности. Посему эту рыбу, как и другую жирную, я рекомендовал бы использовать в рационе два-три раза в неделю….

О том же - и врач-диетолог Андис БЕМАНИС. По его словам, лишь 15% жителей страны употребляют в рационе рыбу больше двух раз в неделю. Что касается безопасности искусственного лосося, то диетолог также склонен доверять норвежцам.

Самое грязное море

Впрочем, многие ученые сходятся в том, что Балтийское море – одно из самых грязных в мире: одна шестая его часть признана ими мертвой зоной.

- Поэтому не случайно финны не рекомендуют есть балтийского лосося беременным и маленьким детям: в нем слишком высок уровень содержания диоксина и ртути, - говорит научный сотрудник Латвийского института гидроэкологии Рита ПОЙКАНЕ.

В свою очередь ее коллега из Всемирного природного фонда Латвии Элина КОЛАТЕ не склонна драматизировать ситуацию:

- Для чрезмерного беспокойства у нас нет оснований, потому что латвийцы, что бы ни писали, не такие уж большие едоки этой рыбы. Возможно, и по финансовым соображениям. А для Швеции, где эту рыбу очень любят и часто подают на стол, это действительно проблема. Поэтому беременным и рекомендуют есть ее не чаще нескольких раз в год...

Старший же эксперт PVD Андрис ВАЙДЕРС советует вообще отказаться от слишком крупного лосося - вес до 4 килограммов самый оптимальный.

Интересно и то, что, по мнению ученых, без вреда для здоровья можно есть менее крупную балтийскую рыбу: кильку, сельдь, салаку и другую. Осторожность требуется, только когда речь заходит о треске и лососе...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

