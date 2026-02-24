Цукербергу пригрозили неуважением к суду! Что произошло?

Судья отреагировала жёстко. Она заявила: если устройства ведут запись — их необходимо немедленно снять. Если применялось распознавание лиц присяжных — данные должны быть удалены. В противном случае судья пригрозила наказанием за неуважение к суду (contempt of court).

Сам Марк Цукерберг присутствовал без очков.

Инцидент произошёл на фоне громкого разбирательства против Meta, связанного с влиянием социальных сетей на подростков.

Тем временем продажи умных очков компании в 2025 году утроились, всего реализовано около 7 млн устройств. Технология удобна — фото, видео, голосовой помощник — всё без телефона в руках.

Но, как показал этот процесс, в зале суда такие функции могут обернуться уже проти своего владельца.