Цукербергу пригрозили неуважением к суду! Что произошло?

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 09:31

Во время процесса о подростковой зависимости от социальных сетей в зале суда произошёл неожиданный эпизод. Охрана главы компании Meta Platforms пришла на заседание в умных очках с встроенными камерами.

Судья отреагировала жёстко. Она заявила: если устройства ведут запись — их необходимо немедленно снять. Если применялось распознавание лиц присяжных — данные должны быть удалены. В противном случае судья пригрозила наказанием за неуважение к суду (contempt of court).

Сам Марк Цукерберг присутствовал без очков.

Инцидент произошёл на фоне громкого разбирательства против Meta, связанного с влиянием социальных сетей на подростков.

Тем временем продажи умных очков компании в 2025 году утроились, всего реализовано около 7 млн устройств. Технология удобна — фото, видео, голосовой помощник — всё без телефона в руках.

Но, как показал этот процесс, в зале суда такие функции могут обернуться уже проти своего владельца.

Лондон принял крупнейший пакет санкций против России

Правительство Великобритании во вторник, 24 февраля, - в четвертую годовщину начала войны РФ против Украины - расширило санкционный список против России на 297 позиций. Под ограничения подпали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов, говорится в уведомлении на сайте британского правительства.

Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

