Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

Мальчик по имени Хьюго Пауэлл стал первым ребёнком в стране, рождённым у женщины после пересадки матки от умершего донора.

Его мама, Грейс Белл, родилась с редким синдромом MRKH — врождённым отсутствием матки. Трансплантацию ей провели в лондонской клинике Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital.

Сама Грейс назвала рождение сына «чудом».

Донорская матка была получена от умершей женщины. По британским правилам для таких операций требуется отдельное согласие семьи донора — помимо стандартной регистрации донорства органов. Благодаря этому донору также были пересажены ещё пять органов четырём другим пациентам.

Организация Womb Transplant UK уже провела в стране пять подобных операций. На данный момент родились двое детей, ещё несколько пациенток проходят лечение по программе ЭКО.

Пересадка матки — одна из самых сложных трансплантаций в современной медицине. После рождения ребёнка орган обычно удаляют, чтобы пациентке не пришлось пожизненно принимать иммуноподавляющие препараты.

История Хьюго — первый такой случай в Великобритании.

А первый в мире ребёнок после пересадки матки от умершего донора появился на свет в Бразилия в 2017 году.

И положил начало новой главы в репродуктивной медицине.