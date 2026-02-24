Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

24 февраля, 2026

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

Мальчик по имени Хьюго Пауэлл стал первым ребёнком в стране, рождённым у женщины после пересадки матки от умершего донора.

Его мама, Грейс Белл, родилась с редким синдромом MRKH — врождённым отсутствием матки. Трансплантацию ей провели в лондонской клинике Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital.

Сама Грейс назвала рождение сына «чудом».

Донорская матка была получена от умершей женщины. По британским правилам для таких операций требуется отдельное согласие семьи донора — помимо стандартной регистрации донорства органов. Благодаря этому донору также были пересажены ещё пять органов четырём другим пациентам.

Организация Womb Transplant UK уже провела в стране пять подобных операций. На данный момент родились двое детей, ещё несколько пациенток проходят лечение по программе ЭКО.

Пересадка матки — одна из самых сложных трансплантаций в современной медицине. После рождения ребёнка орган обычно удаляют, чтобы пациентке не пришлось пожизненно принимать иммуноподавляющие препараты.

История Хьюго — первый такой случай в Великобритании.

А первый в мире ребёнок после пересадки матки от умершего донора появился на свет в Бразилия в 2017 году.

И положил начало новой главы в репродуктивной медицине.

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ (1)

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

Загрузка

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

