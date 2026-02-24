На праздновании Масленицы в Лиепае задержали мужчину: прославлял СССР

Мужчина находился в футболке с надписью CCCP, а также изображениями серпа и молота и пятиконечной звезды.

Согласно латвийскому законодательству, публичное использование символики бывшего СССР и нацистской Германии запрещено. За подобные нарушения предусмотрено предупреждение или штраф до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро для юридических лиц.

В отношении мужчины начат административный процесс.

По имеющейся информации, в этот день на улице Либиешу представители русскоязычной общины отмечали праздник Масленицы.