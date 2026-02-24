Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Военная помощь Латвии Украине составила почти 665 миллионов евро

© LETA 24 февраля, 2026 15:31

Важно 0 комментариев

Военная помощь Латвии Украине в период с 2022 по 2025 год составила почти 665 миллионов евро, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Военная помощь необходима для укрепления способности Украины бороться за свободу, независимость и территориальную целостность государства до победы над государством-агрессором Россией и достижения справедливого мира, отметили в министерстве.

На сегодняшний день военная помощь включает в себя предоставление техники, обучение украинских солдат, приобретение оборудования у латвийской военной промышленности, а также взносы в международные фонды поддержки Украины.

Латвия оказывала военную поддержку Украине еще до полномасштабного вторжения России, например, передав Украине зенитно-ракетные комплексы "Stinger", которые ограничивали атаки российского воздушного десанта в первые дни войны в 2022 году. Национальные вооруженные силы также передали Украине вертолеты "МИ-17", несколько артиллерийских гаубиц "М109", бронетранспортер "CVRT", системы ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и др.

Латвия также поддерживает Украину продукцией местной оборонной промышленности, включая различные типы тактических и оперативных беспилотников.

В дополнение к военной поддержке Латвия в сотрудничестве с Канадой реализует программу подготовки офицеров для украинских вооруженных сил, в рамках которой ежегодно обучается около 4000 украинских солдат.

Латвия, а также Литва и Эстония обязались оказывать Украине военную помощь в размере не менее 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно начиная с 2024 года. Это обязательство сохранится и в 2026 году, подчеркнули в Минобороны.

Латвия также участвует в ряде международных инициатив в поддержку Украины.

14 февраля 2024 года был подписан договор о создании коалиции дронов - совместной инициативы, возглавляемой Латвией и Великобританией, к которой уже присоединились 20 стран. Латвия обязалась выделить на коалицию дронов в 2024 и 2025 годах в общей сложности 45 млн евро.

