В Эстонии начнут производить управляемые ракеты: до 100 штук в сутки

Компанию Frankenburg основали в 2024 году основатель производителя суперконденсаторов Skeleton Technologies Таави Мадиберк и основатель компании по водородным технологиям Stargate Hydrogen Марко Виркебау. Предприятие было создано в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности: современные средства воздушного нападения и дроны можно производить быстро и в больших объемах, однако производство необходимых для их отражения ракет-перехватчиков является дорогостоящим, медленным и ограниченным.

Компанию возглавляет Кусти Сальм, бывший канцлер Министерства обороны. В команду Frankenburg входят инженеры-ракетостроители и топ-менеджеры оборонной отрасли с опытом участия в крупнейших ракетных программах Европы и стран-союзников, в том числе IRIS-T, SPEAR3, Storm Shadow и Brimstone.

Frankenburg создает новую европейскую ракетостроительную компанию, разрабатывая высокоточные управляемые ракетные комплексы мирового класса и создавая в Европе суверенные мощности для их серийного производства. Производственная модель компании позволяет государствам при необходимости локализовать производство на своей территории и обеспечивать поставки ракет в объемах и темпах, отвечающих современным требованиям безопасности.

Массированные воздушные атаки с использованием серийных дронов и других беспилотных систем стали неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности. Эти средства нападения можно быстро и дешево воспроизводить. В то же время ракеты-перехватчики, используемые для их нейтрализации, зачастую разрабатывались для борьбы с более сложными и ценными целями, такими как самолеты и вертолеты, что отражается на их техническом уровне и стоимости. Такие системы обладают высокими техническими возможностями, но они дороги и производятся в ограниченных количествах, что делает их неэффективными для отражения массированных атак беспилотников и создает угрозу для обороноспособности государств.

Цель Frankenburg — восстановить экономическое преимущество в пользу обороняющейся стороны. Ракетные комплексы компании с самого начала проектируются как экономически эффективные, пригодные для серийного производства и легко интегрируемые с имеющимися системами обороны. Это позволяет предлагать решения, которые в разы доступнее и при этом полностью совместимы с существующими сенсорами, системами управления и эшелонированной архитектурой противовоздушной обороны (ПВО).

Всего за 13 месяцев компания прошла путь от концепции до успешных полевых испытаний и подготовки к серийному производству своего первого продукта — зенитной ракеты малой дальности Mark I. При разработке Mark I основное внимание было сознательно уделено выполнению минимально необходимых требований для обеспечения максимально быстрого и экономически эффективного производства. Производство ракет будет основано на разработанной Frankenburg модульной контейнерной модели, которая позволяет оперативно разворачивать, локализовать и перемещать производственные мощности по мере необходимости.

Привлеченные инвестиции в размере 30 миллионов евро будут направлены на создание в Европе суверенного ракетостроительного производства и соответствующей цепочки поставок.

В планах компании — запуск двух серийных производств на территории Европейского союза с проектной мощностью от 100 ракет в сутки на каждом заводе. Средства также пойдут на закупку компонентов с длительным сроком поставки и создание производственных запасов для обеспечения надежности поставок, а также на создание в ЕС мощностей по производству ракетных двигателей и боевых частей. Кроме того, планируется расширение научно-исследовательской деятельности (НИОКР) в Великобритании и Германии и увеличение штата специалистов по инженерии, контролю качества, безопасности и экспортному контролю.

Эти шаги заложат основу для распределенного, многолокационного производства ракет, что позволит поддерживать высокие суточные объемы выпуска продукции и укрепит оборонно-промышленный потенциал Европы.

Frankenburg ведет деятельность в восьми странах: Эстонии (штаб-квартира), Латвии, Литве, Германии, Великобритании, Дании, Польше и Украине. Компания сотрудничает с партнерами из стран Европы и НАТО для интеграции своих ракетных комплексов с национальными системами обороны, а также с наземными, воздушными и морскими платформами различных производителей.

Принцип компании — разрабатывать и производить системы там, где они используются. Такой подход сокращает цепочки поставок, создает рабочие места с высокой добавленной стоимостью и обеспечивает вклад оборонных расходов в укрепление национальной экономики и суверенитета.

С учетом этих инвестиций общий объем привлеченного Frankenburg финансирования достигнет 40 миллионов евро. Это позволит компании, помимо зенитной ракеты малой дальности Mark I, расширить свой портфель за счет других ракетных комплексов, включая системы большей дальности воздушного и наземного базирования. При их создании будет применяться тот же подход, ориентированный на серийное производство, скорость и экономическую эффективность.

По словам Таави Мадиберка, основателя и председателя совета Frankenburg Technologies, Европа слишком долго „покупала“ свою мощь. „Этому должен прийти конец. Я основал Frankenburg, потому что европейской ракетной промышленности нужен прорыв в духе SpaceX: строить быстро, двигаться еще быстрее, выигрывать и в цене, и в боевой эффективности. Сегодня мы сосредоточены на ракетах для борьбы с беспилотниками, но это лишь первый шаг. В долгосрочной перспективе мы строим ракетостроительную компанию мирового масштаба, предлагая значительно более низкую цену и стремясь превзойти лидеров рынка из США и Китая во всех ключевых категориях ракет“.

По словам генерального директора Frankenburg Technologies Кусти Сальма, проблема европейского сдерживания — это не только вопрос бюджета, но и вопрос доступности. „Нельзя основывать сдерживание на системах, которых слишком мало, которые слишком медленно производятся или слишком дороги в применении. Frankenburg была создана, чтобы сделать производство ракет более быстрым, масштабным и экономически устойчивым. Эти инвестиции позволят нам создать реальные производственные мощности и разработать ракеты, которые Европа сможет себе позволить применять в действии“.

Партнер Plural Стен Тамкиви отметил, что в мире, где противник может использовать десятки тысяч автономных ударных дронов, безопасность — это не высшая математика: оборона должна быть дешевой, быстрой и доступной в миллионных количествах. „Frankenburg решает одну из важнейших оборонных задач Европы: как создать убедительный военный потенциал со скоростью стартапа, без многолетних циклов разработки. Команда компании сочетает глубокий опыт в оборонной сфере с совершенно иным производственным мышлением. Мы верим, что такой подход окажет долгосрочное влияние на европейскую безопасность и промышленную устойчивость“.

Frankenburg Technologies — европейская оборонно-промышленная компания, разрабатывающая экономически эффективные и подходящие для серийного производства ракетные комплексы. Компания была основана в 2024 году и ведет деятельность в восьми странах Европы со штаб-квартирой в Таллинне.

Миссия Frankenburg — вооружить свободный мир технологиями, необходимыми для победы в войне. Компания сосредоточена на том, чтобы сделать современную противоракетную оборону более быстрой, масштабной и экономически устойчивой.

Plural — венчурный фонд ранних стадий, инвестирующий в амбициозных технологических предпринимателей. Фонд был основан в июне 2022 года с целью предоставить европейским предпринимателям инвесторов, чей опыт и связи соответствуют их амбициям.

Plural работает в Таллинне и Лондоне и инвестирует в компании, способные оказать значительное влияние на экономику и стратегическую устойчивость Европы.