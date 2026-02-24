Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
При царе и то быстрее ездили: Pietiek опять о наболевшем — о Rail Baltica

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 12:14

Важно 0 комментариев

"Время, когда нужно было оценить или, точнее, переоценить целесообразность проекта «Rail Baltica», давно прошло. Сейчас настало время минимизировать убытки, - пишет Айвар Стракшас на портале Pietiek.com.

Переоценивать нужно было до заключения договора о строительстве центрального железнодорожного вокзала в Риге, когда выяснилось, что строительство вокзала будет в два раза дороже, чем планировалось, и финансирования нет. Вместо этого ответственные чиновники включили режим «дурака» и продолжают действовать.

О какой-либо экономической целесообразности проекта «Rail Baltica» с текущими запланированными затратами не может быть и речи. Поэтому стараются об этом не говорить. В то же время для реализации этого политического проекта не хватает денег.

Если не будет экономической целесообразности, то придется финансировать и вечно поддерживать за счет других областей. Скорее всего, за счет проектов, находящихся под контролем Министерства транспорта. Можно забыть об инвестициях в дорожную инфраструктуру и улучшение качества автомобильных дорог.

«Rail Baltica» слишком велик для экономики Латвии, чтобы его можно было поддерживать как политически значимый проект. Поэтому задать вопрос о целесообразности продолжения проекта логично и правильно.

Несколько слов в защиту паровых локомотивов для сравнения: «... поедете на скорости парового локомотива?»

Еще во времена царя, в 1913 году, во время испытаний паровозов серии S в Даугавпилсе был установлен рекорд скорости около 180 км/ч. Это и по сей день является неофициальным рекордом Балтийской железной дороги, хотя прошло уже 113 лет".

 

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной
Эксклюзив

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP
Важно

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась
Важно

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

Всюду жизнь 13:42

Всюду жизнь 0 комментариев

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

Читать
34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Новости Латвии 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Читать

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Читать

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Новости Латвии 13:09

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Читать

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Новости Латвии 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Читать

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Новости Латвии 12:44

Новости Латвии 0 комментариев

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Читать