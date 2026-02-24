При царе и то быстрее ездили: Pietiek опять о наболевшем — о Rail Baltica

Переоценивать нужно было до заключения договора о строительстве центрального железнодорожного вокзала в Риге, когда выяснилось, что строительство вокзала будет в два раза дороже, чем планировалось, и финансирования нет. Вместо этого ответственные чиновники включили режим «дурака» и продолжают действовать.

О какой-либо экономической целесообразности проекта «Rail Baltica» с текущими запланированными затратами не может быть и речи. Поэтому стараются об этом не говорить. В то же время для реализации этого политического проекта не хватает денег.

Если не будет экономической целесообразности, то придется финансировать и вечно поддерживать за счет других областей. Скорее всего, за счет проектов, находящихся под контролем Министерства транспорта. Можно забыть об инвестициях в дорожную инфраструктуру и улучшение качества автомобильных дорог.

«Rail Baltica» слишком велик для экономики Латвии, чтобы его можно было поддерживать как политически значимый проект. Поэтому задать вопрос о целесообразности продолжения проекта логично и правильно.

Несколько слов в защиту паровых локомотивов для сравнения: «... поедете на скорости парового локомотива?»

Еще во времена царя, в 1913 году, во время испытаний паровозов серии S в Даугавпилсе был установлен рекорд скорости около 180 км/ч. Это и по сей день является неофициальным рекордом Балтийской железной дороги, хотя прошло уже 113 лет".