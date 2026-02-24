«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу

По его словам, если оценивать ситуацию по критерию «количество детей», всё обстоит крайне плохо, и через пять лет будет ещё хуже — это элементарная математика. Если в прошлом году родилось 11 000 детей, то через несколько лет, когда часть из них впервые пойдёт в спортивные секции, отбор по всей стране окажется крайне ограниченным.

Второй вопрос — существует ли в Латвии качественная система, вовлекающая молодёжь в спорт и позволяющая вырастить профессиональных спортсменов. Однако, по мнению Яунупса, главное — чтобы дети росли здоровыми и физически развитыми, и в этом плане ситуация тоже очень плохая.

Он рассказал, что тренеры всё чаще сталкиваются с тем, что семилетние дети, приходя на тренировки по баскетболу, не умеют даже приседать — значит, до этого возраста они практически не двигались. По его мнению, это катастрофа.

При этом спортивная инфраструктура для детей и молодёжи в целом находится в более-менее удовлетворительном состоянии. Проблемы — в нехватке мотивированных и заинтересованных специалистов, а также в отсутствии настоящего энтузиазма у учителей физкультуры. Кроме того, Яунупс не верит, что привычка заниматься спортом формируется в школе.

Он считает, что интерес к спорту возникает прежде всего в семье — когда пример подают родители. Однако если родители и бабушки с дедушками не ведут активный образ жизни, традиция не формируется. Особенно тяжёлая ситуация, по его словам, среди социально менее обеспеченных жителей и за пределами Риги: у взрослых часто просто нет возможностей заниматься спортом. А если родителям негде заниматься, то и ребёнок не может прийти в спорт вместе с ними.