«Пристегнитесь»: учёные меняют правила Эль-Ниньо — жара выходит на новый уровень

Из-за глобального потепления привычные критерии, по которым определяют Эль-Ниньо и Ла-Нинья, больше не работают. Океан стал настолько тёплым, что «норму» пришлось пересчитать.

Американское ведомство National Oceanic and Atmospheric Administration изменило метод расчёта: теперь температура сравнивается не со старыми 30-летними средними, а с текущими условиями в тропиках. Разница между старой и новой системой достигает полградуса — а в климате это много.

Что произошло?

С 2020 по 2023 год мир пережил редкий «тройной» цикл Ла-Нинья без промежуточного Эль-Ниньо.

Это привело к накоплению тепла в системе Земли — как будто крышку держали закрытой.

Когда затем начался переход к Эль-Ниньо, «крышку сорвало» — и температура планеты резко подпрыгнула в 2023–2025 годах.

Исследование в журнале Nature Geoscience показывает:

примерно три четверти недавнего скачка температур объясняются сочетанием долгосрочного потепления и сменой фаз океанского цикла.

Что дальше?

По прогнозу NOAA, новый Эль-Ниньо может сформироваться уже к концу лета или осенью этого года.

Это может снизить активность ураганов в Атлантике, но одновременно повысить глобальные температуры в 2027 году.

Один из климатологов сформулировал это жёстко:

«С таким количеством накопленного тепла всем стоит пристегнуться».

Потому что «нормы» прошлого остались позади.