Нет времени на спорт? Учёные советуют формат «5 минут»

Эксперты предлагают более простой подход — так называемые «перекусы упражнениями».

Идея в коротких всплесках движения по 3–5 минут в течение дня:

быстро подняться по лестнице, сделать приседания или отжимания, размяться после долгого сидения. Без абонемента в зал и без часа тренировки.

По данным специалистов из University of East London, такие короткие, но интенсивные нагрузки действительно приносят пользу, особенно если повышают пульс. Три пятиминутных подхода в день дают более 100 минут активной нагрузки в неделю — этого достаточно для ощутимого эффекта.

Исследователи из University of Sydney также отмечают: даже небольшие изменения — дополнительная порция фруктов, полторы минуты упражнений и немного больше сна — способны улучшить показатели здоровья.

Вывод простой: для пользы не всегда нужен «режим спортсмена». Иногда достаточно нескольких минут движения.