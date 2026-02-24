Светлана ЧУЛКОВА: «Прокуратура перегибает палку»

Свою позицию по этому вопросу обозначила представитель партии, депутат Сейма Светлана ЧУЛКОВА. По ее мнению, речь идет не о нарушениях закона и тем более не о призывах к насилию, а о выражении политической позиции по вопросам, которые затрагивают значительную часть общества.

«Политика по своей природе — это открытая и нередко жесткая дискуссия. Мнения могут быть острыми, неудобными, для кого-то неприятными, но именно в этом и состоит суть демократического процесса», — подчеркивает она.

Чулкова обращает внимание на то, что попытка ограничить содержание публичных заявлений политиков неизбежно воспринимается как вмешательство в сферу политической конкуренции. По ее словам, когда партии фактически указывают, о чем можно говорить, а о чем - нет, это создает ощущение давления и формирует опасный прецедент.

«Избиратель имеет право слышать разные точки зрения. Даже если они кому-то кажутся спорными или чрезмерно эмоциональными. Без этого невозможно полноценное политическое соревнование», — отмечает представитель партии.

Отдельную обеспокоенность вызывает и общий контекст происходящего. На фоне приближающихся выборов любые действия в отношении оппозиционных сил приобретают дополнительный смысл. В обществе, по словам Чулковой, неизбежно возникает вопрос: не становится ли правовой механизм инструментом устранения неудобного конкурента?

«Демократия — это не только процедура голосования раз в несколько лет. Это еще и право граждан быть услышанными, видеть в парламенте представителей своих взглядов и интересов. У тысяч людей есть собственное понимание проблем и будущего страны. Игнорировать это — значит подрывать доверие к самой системе», — считает она.

Чулкова подчеркивает, что любые решения, способные быть истолкованными как давление на оппозицию, наносят репутационный ущерб государству. По ее мнению, политическая конкуренция должна строиться на доверии избирателей, аргументах и программах, а не на административных мерах.

«Выигрывать нужно убеждением, а не запретами. В противном случае мы рискуем создать опасный прецедент для всей политической системы», — резюмирует представитель партии.

Дискуссия вокруг предупреждения прокуратуры таким образом выходит за рамки одной политической силы и затрагивает более широкий вопрос — о границах политической свободы и допустимых инструментах в демократическом обществе...

Светлана ЧУЛКОВА.

