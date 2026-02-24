Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Против РОСЛИКОВА вся система! (1)

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 15:18

Стабильности! 1 комментариев

Имя Алексея РОСЛИКОВА за последние годы стало одним из самых обсуждаемых в латвийской политике. Для одних он — смелый оппозиционер, для других — опасный вызов существующей системе. Но очевидно одно: его фигура вызывает сильную реакцию как во власти, так и в обществе.

В большую политику Росликов ворвался в 2022 году. Молодой, резкий в высказываниях, он быстро занял заметное место в публичном пространстве и, по оценкам сторонников, стал одним из самых узнаваемых оппозиционных политиков страны.

Его риторика — прямая и зачастую жесткая — привлекла внимание как журналистов, так и избирателей, уставших от привычных формулировок и осторожных компромиссов. Сторонники считают, что он «говорит в лицо» и не склонен менять позицию под давлением обстоятельств.

Сам Росликов утверждает, что с 2022 года находится под постоянным вниманием Службы государственной безопасности. По его словам, ему предлагали «сотрудничество», намекая на необходимость большей лояльности. Когда договоренности достигнуты не были, давление, как он утверждает, усилилось.

«Мне на одной из встреч прямо сказали: будешь дальше так свободно работать — мы тебя закроем, и воспринимай это как угрозу. Я понимал, что это не шутка. Но сворачивать не собирался», — заявляет политик.

Конфликт обострился в конце 2025 года. Прокуратура направила Росликову предупреждение, указав, что его деятельность в защиту русского языка и прав русскоязычных жителей Латвии может быть квалифицирована как разжигание межнациональной розни. По информации самого политика, ему было дано 30 дней на удаление соответствующих материалов и прекращение публичных высказываний на эту тему.

4 февраля Росликов собрал прессу у здания Генеральной прокуратуры. Он публично отказался выполнять выдвинутые требования и заявил, что не намерен «сдавать позиции».

press.lv

«Ни моя свобода, ни безопасность партии не станут решающим фактором. Если партия не защищает людей, а лишь обеспечивает зарплаты депутатам, в ней нет смысла», — подчеркнул он.

Алексей пошел на еще больший риск и уверенно доказал, что он не «карманный», а настоящий защитник людей. Закроют теперь партию или нет, это будет решение прокурора и суда. Можно быть уверенными в том, что не примут они дерзость политика Алексея и не дадут ему выйти победителем.

Ситуация развивается на фоне уголовного преследования и обсуждений возможной ликвидации партии. Однако уже сейчас очевидно: история Росликова стала одним из самых резонансных политических эпизодов последних лет.

Для одних он — «кость в горле системы», для других — политик, перешедший опасную грань. В любом случае дальнейшее развитие событий может стать важным тестом как для самого оппозиционера, так и для латвийской политической системы в целом. Сил Алексею и его команде!

Алексей РОСЛИКОВ.

Политическая реклама финансируется партией Stabilitātei!

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ
Важно

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ (1)

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат
Важно

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН
Важно

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри (1)

Наука 19:27

Наука 1 комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Читать
Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее (1)

Важно 19:26

Важно 1 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Читать

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро (1)

Важно 18:59

Важно 1 комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Читать

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась (1)

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции 1 комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Читать

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва (1)

Мир 18:42

Мир 1 комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Читать

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Читать

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео (1)

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции 1 комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать