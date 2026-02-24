В большую политику Росликов ворвался в 2022 году. Молодой, резкий в высказываниях, он быстро занял заметное место в публичном пространстве и, по оценкам сторонников, стал одним из самых узнаваемых оппозиционных политиков страны.

Его риторика — прямая и зачастую жесткая — привлекла внимание как журналистов, так и избирателей, уставших от привычных формулировок и осторожных компромиссов. Сторонники считают, что он «говорит в лицо» и не склонен менять позицию под давлением обстоятельств.

Сам Росликов утверждает, что с 2022 года находится под постоянным вниманием Службы государственной безопасности. По его словам, ему предлагали «сотрудничество», намекая на необходимость большей лояльности. Когда договоренности достигнуты не были, давление, как он утверждает, усилилось.

«Мне на одной из встреч прямо сказали: будешь дальше так свободно работать — мы тебя закроем, и воспринимай это как угрозу. Я понимал, что это не шутка. Но сворачивать не собирался», — заявляет политик.

Конфликт обострился в конце 2025 года. Прокуратура направила Росликову предупреждение, указав, что его деятельность в защиту русского языка и прав русскоязычных жителей Латвии может быть квалифицирована как разжигание межнациональной розни. По информации самого политика, ему было дано 30 дней на удаление соответствующих материалов и прекращение публичных высказываний на эту тему.

4 февраля Росликов собрал прессу у здания Генеральной прокуратуры. Он публично отказался выполнять выдвинутые требования и заявил, что не намерен «сдавать позиции».

«Ни моя свобода, ни безопасность партии не станут решающим фактором. Если партия не защищает людей, а лишь обеспечивает зарплаты депутатам, в ней нет смысла», — подчеркнул он.

Алексей пошел на еще больший риск и уверенно доказал, что он не «карманный», а настоящий защитник людей. Закроют теперь партию или нет, это будет решение прокурора и суда. Можно быть уверенными в том, что не примут они дерзость политика Алексея и не дадут ему выйти победителем.

Ситуация развивается на фоне уголовного преследования и обсуждений возможной ликвидации партии. Однако уже сейчас очевидно: история Росликова стала одним из самых резонансных политических эпизодов последних лет.

Для одних он — «кость в горле системы», для других — политик, перешедший опасную грань. В любом случае дальнейшее развитие событий может стать важным тестом как для самого оппозиционера, так и для латвийской политической системы в целом. Сил Алексею и его команде!

Алексей РОСЛИКОВ.

Политическая реклама финансируется партией Stabilitātei!