ШОК-опрос: немцы считают, что дети им больше не по карману!

Согласно опросу, 55 процентов респондентов заявили, что в Германии больше нельзя позволить себе детей. 34 процента с этим не согласны, ещё 11 процентов затруднились ответить.
Почему так?
81 процент назвали главной причиной высокие расходы на жизнь — аренду, продукты и энергию.
59 процентов указали на налоги и обязательные платежи.
48 процентов считают, что государственная поддержка семей недостаточна.
Но и это не всё.
58 процентов жалуются на нехватку мест в детских садах и системах ухода.
40 процентов боятся потери дохода из-за декрета или перехода на частичную занятость.
Особенно резко настроены люди в возрасте от 30 до 49 лет — более 60 процентов в этой группе считают детей финансово почти неподъёмными.
На фоне уже несколько лет снижающейся рождаемости такие цифры звучат как тревожный сигнал.
Дети — радость жизни.
Но, судя по опросу, для многих — ещё и серьёзный финансовый риск.