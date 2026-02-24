ШОК-опрос: немцы считают, что дети им больше не по карману!

Согласно опросу, 55 процентов респондентов заявили, что в Германии больше нельзя позволить себе детей. 34 процента с этим не согласны, ещё 11 процентов затруднились ответить.

Почему так?

81 процент назвали главной причиной высокие расходы на жизнь — аренду, продукты и энергию.

59 процентов указали на налоги и обязательные платежи.

48 процентов считают, что государственная поддержка семей недостаточна.

Но и это не всё.

58 процентов жалуются на нехватку мест в детских садах и системах ухода.

40 процентов боятся потери дохода из-за декрета или перехода на частичную занятость.

Особенно резко настроены люди в возрасте от 30 до 49 лет — более 60 процентов в этой группе считают детей финансово почти неподъёмными.

На фоне уже несколько лет снижающейся рождаемости такие цифры звучат как тревожный сигнал.

Дети — радость жизни.

Но, судя по опросу, для многих — ещё и серьёзный финансовый риск.