Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

Требования отставок укрепляют коалицию: «Латвияс авизе»

© LETA 25 февраля, 2026 09:31

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С момента формирования правительства осенью 2023 года премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство") выдержала шесть голосований за недоверие, инициированных оппозицией, в том числе два в этом году.

Неделю назад министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое Единство") также преодолел это испытание в Сейме.

Трудно подсчитать, сколько раз оппозиция в 14-м Сейме предлагала отстранить какого-то министра от должности. Ни в один предыдущий созыв этот инструмент парламентской деятельности не использовался так часто, как в этом Сейме, сказали несколько опытных политиков изданию "Latvijas Avīze".

Они помнят времена, когда вотум недоверия представителю правительства был одним из главных событий на телевидении и на первых полосах газет на следующий день, независимо от результата голосования. В то время влияние газет было намного больше, а социальные сети еще были в зачаточном состоянии.

Это также одно из объяснений того, почему требования отставки сейчас гораздо чаще встречаются в повестке дня Сейма.

"Раньше было по-другому. Сейчас в зале заседаний Сейма можно увидеть, как коллеги снимают друг друга на видео, а затем выкладывают свои выступления в социальные сети. Приближаются выборы, и все хотят подняться на трибуну и громко что-нибудь сказать", - считает Айнарс Латковскис ("Новое Единство").

Похожее мнение высказал и Август Бригманис (Союз зеленых и крестьян), который, как и Латковскис, находится в политике более 20 лет.

"Отставки стали таким же обыденным явлением, как завтрак, тем самым их значение нивелируется. Депутаты выступают в защиту народа с пламенными речами, которые затем публикуются во всех возможных социальных сетях. Однако, поверьте мне, для министров это как вода для утки. Возможно, оппозиция надеется, что у какого-нибудь министра окажется настолько слабая нервная система, что он пойдет на всё, но этот инструмент утратил своё влияние", - считает Бригманис.

Он заметил, что СМИ больше не уделяют этим вопросам столько внимания, сколько раньше. Изначально премьер-министр и министры использовали эти требования, чтобы рассказать Сейму о достижениях правительства, попытаться опровергнуть обвинения, но теперь они часто даже не являются на заседания Сейма.

В одном из случаев, когда оппозиция пыталась добиться отставки Силини, что означало бы падение всего правительства, лидер фракции "Новое единство" Эдмундс Юревичс заявил: "Оппозиция имеет право требовать отставки премьер-министра, но ясно, что оно будет отклонено. Мы просто тратим время парламента".

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
Важно

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
Важно

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Важно

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Читать
Загрузка

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Читать

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Читать

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Читать

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Важно 12:57

Важно 0 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Читать

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Читать

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

Читать