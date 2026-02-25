Требования отставок укрепляют коалицию: «Латвияс авизе»

Неделю назад министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое Единство") также преодолел это испытание в Сейме.

Трудно подсчитать, сколько раз оппозиция в 14-м Сейме предлагала отстранить какого-то министра от должности. Ни в один предыдущий созыв этот инструмент парламентской деятельности не использовался так часто, как в этом Сейме, сказали несколько опытных политиков изданию "Latvijas Avīze".

Они помнят времена, когда вотум недоверия представителю правительства был одним из главных событий на телевидении и на первых полосах газет на следующий день, независимо от результата голосования. В то время влияние газет было намного больше, а социальные сети еще были в зачаточном состоянии.

Это также одно из объяснений того, почему требования отставки сейчас гораздо чаще встречаются в повестке дня Сейма.

"Раньше было по-другому. Сейчас в зале заседаний Сейма можно увидеть, как коллеги снимают друг друга на видео, а затем выкладывают свои выступления в социальные сети. Приближаются выборы, и все хотят подняться на трибуну и громко что-нибудь сказать", - считает Айнарс Латковскис ("Новое Единство").

Похожее мнение высказал и Август Бригманис (Союз зеленых и крестьян), который, как и Латковскис, находится в политике более 20 лет.

"Отставки стали таким же обыденным явлением, как завтрак, тем самым их значение нивелируется. Депутаты выступают в защиту народа с пламенными речами, которые затем публикуются во всех возможных социальных сетях. Однако, поверьте мне, для министров это как вода для утки. Возможно, оппозиция надеется, что у какого-нибудь министра окажется настолько слабая нервная система, что он пойдет на всё, но этот инструмент утратил своё влияние", - считает Бригманис.

Он заметил, что СМИ больше не уделяют этим вопросам столько внимания, сколько раньше. Изначально премьер-министр и министры использовали эти требования, чтобы рассказать Сейму о достижениях правительства, попытаться опровергнуть обвинения, но теперь они часто даже не являются на заседания Сейма.

В одном из случаев, когда оппозиция пыталась добиться отставки Силини, что означало бы падение всего правительства, лидер фракции "Новое единство" Эдмундс Юревичс заявил: "Оппозиция имеет право требовать отставки премьер-министра, но ясно, что оно будет отклонено. Мы просто тратим время парламента".

