«Каждый сам по себе»: украинские беженки становятся жертвами физического и психологического насилия

Этот случай произошел в Чехии. После вторжения РФ в Украину, до 2,5 млн украинских женщин нашли убежище в Евросоюзе. Многие из них стали жертвами физического, психологического или сексуального насилия, отмечает Агентство ЕС по основным правам (FRA).

Бежавшие от войны в Украине женщины часто подвергаются физическому, сексуальному и психологическому насилию в странах ЕС, где нашли убежище. Об этом говорится в докладе Агентства ЕС по основным правам (FRA), опубликованном во вторник.

С февраля 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину, до 2,5 млн украинок покинули страну и получили временную защиту в Евросоюзе, позволяющую им пользоваться определенными правами (как, например, право на работу или медицинское обслуживание). Если этот режим не будет продлён, срок его действия истечет в марте 2027 года.

За последние 4 года четверть опрошенных украинских женщин заявили, что стали жертвами физического или сексуального насилия, что гораздо выше, чем для других категорий населения. Исследование основано на 1 223 интервью, проведенных в Германии, Польше и Чехии.

62 % украинских женщин утверждают, что стали жертвами таких нападений в стране пребывания, а 9 % - во время поездок из Украины.



В исследовании уточняется, что 6 % женщин подверглись сексуальному насилию со стороны сотрудника полиции или пограничной службы, 4 % опрошенных призналичь, что виновником был человек, оказывающий помощь, - врач или гуманитарный работник.

"Поиск убежища в Европе должен был принести утешение. Но несмотря на предоставляемую ЕС защиту, многие женщины страдают от серьёзных нарушений, чувствуют себя неуверенно", - резюмирует Супра Раурио, директор FRA.

"Когда началась война, я перестала жить, я существую. Память мгновенно исчезает: ты ничего не помнишь, ты просто живёшь моментом, ты не живёшь ради завтрашнего дня", - украинская беженка в Германии.

Трудное возвращение на работу

Даже за тысячи километров от войны конфликт продолжает проникать в повседневную жизнь женщин, решивших бежать. Исследование показывает, что только 45 % опрошенных нашли работу в стране пребывания, только 21 % смогли обеспечить себя "легко или довольно легко".

Столь низкий процент объясняется тем, что 36 % украинских женщин работают без контракта или с контрактом, который не покрывает всё их рабочее время. "24 % женщин недоплачивали или не платили вообще, а 12 % запрещали делать перерывы", - говорится далее в исследовании.

15 % опрошенных рассказали о работе в условиях, которые заставляли их чувствовать себя некомфортно; 13 % подозревали, что предложение было связано с ожиданиями сексуального характера.

Бежавшая в Германию украинка, включенная в отчёт в возрастной категории 18-24 года, рассказала о ситуации с двумя коллегами по работе. "Один предложил научить меня немецкому языку, сказал, что если я приду к нему домой, он научит меня писать сообщения. Я отказалась три или четыре раза. Он продолжал, и я пошла к его старшему брату, который работал там же, - объясняет она. - Он задрал мою рубашку и сказал, что у меня "красивая попка"". По словам этой женщины, сексуальные домогательства продолжались еще долго после этого эпизода.

22 % опрошенных женщин столкнулись с предложениями, охарактеризованными как "оскорбительные" при поисках транспорта, жилья или работы. По их словам, они получили предложение, предполагающее сексуальные услуги и/или конфискацию их удостоверяющих личность документов, "что может свидетельствовать о попытке торговли людьми", - пишут эксперты FRA.

Чувство одиночества

27 % опрошенных украинских женщин заявили, что у них нет доступа к услугам психиатрических клиник, которые помогли бы им преодолеть травмы войны.

"Государства-члены ЕС должны обеспечить женщинам защиту, поддержку и правосудие за то, что они пережили, чтобы они могли заново построить жизнь", - также утверждает Сирпа Раутио, директор FRA. Оказавшись в разлуке с семьями и мужьями, эти женщины часто оказываются в одиночестве.

"Я часто замыкалась в себе. Я поняла, что каждый сам по себе. У меня такое чувство, что окружающим безразлично всё, что происходит в Украине", - украинская беженка в Польше.

По данным FRA, только 12 % опрошенных сообщили европейским властям о случаях насилия в их отношении.

"Нет, я не просила о помощи. Я думаю, что если бы это случилось с чешской женщиной, она бы подала на всех в суд. Но я была в чужой стране и я очень боялась просить о помощи", - украинская беженка в Чехии.