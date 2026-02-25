Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

«Каждый сам по себе»: украинские беженки становятся жертвами физического и психологического насилия

Euronews 25 февраля, 2026 10:55

Важно 0 комментариев

Фото LETA.

"Я сказала сыну, чтобы он молчал. Тогда один мужчина встал и сказал: "Украинка?" Его жена ответила: "Конечно, Украинка. Зачем вы сюда пришли? Убирайтесь отсюда", - рассказывает эта женщина в возрасте от 35 до 59 лет. Тогда мужчина,"который весил около 120 кг", схватил ее за рукав и приказал уйти, что она и сделала. "Уходите, вам здесь нечего делать. Вы сидите на моих деньгах, - сказал он. - Я ничего не могла сделать. Из людей, сидевших в трамвае, никто не встал на нашу защиту, никто ничего не сказал", рассказала украинская беженка.

Этот случай произошел в Чехии. После вторжения РФ в Украину, до 2,5 млн украинских женщин нашли убежище в Евросоюзе. Многие из них стали жертвами физического, психологического или сексуального насилия, отмечает Агентство ЕС по основным правам (FRA).

Бежавшие от войны в Украине женщины часто подвергаются физическому, сексуальному и психологическому насилию в странах ЕС, где нашли убежище. Об этом говорится в докладе Агентства ЕС по основным правам (FRA), опубликованном во вторник.

С февраля 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину, до 2,5 млн украинок покинули страну и получили временную защиту в Евросоюзе, позволяющую им пользоваться определенными правами (как, например, право на работу или медицинское обслуживание). Если этот режим не будет продлён, срок его действия истечет в марте 2027 года.

За последние 4 года четверть опрошенных украинских женщин заявили, что стали жертвами физического или сексуального насилия, что гораздо выше, чем для других категорий населения. Исследование основано на 1 223 интервью, проведенных в Германии, Польше и Чехии.

62 % украинских женщин утверждают, что стали жертвами таких нападений в стране пребывания, а 9 % - во время поездок из Украины. 
 
В исследовании уточняется, что 6 % женщин подверглись сексуальному насилию со стороны сотрудника полиции или пограничной службы, 4 % опрошенных призналичь, что виновником был человек, оказывающий помощь, - врач или гуманитарный работник.

"Поиск убежища в Европе должен был принести утешение. Но несмотря на предоставляемую ЕС защиту, многие женщины страдают от серьёзных нарушений, чувствуют себя неуверенно", - резюмирует Супра Раурио, директор FRA.

"Когда началась война, я перестала жить, я существую. Память мгновенно исчезает: ты ничего не помнишь, ты просто живёшь моментом, ты не живёшь ради завтрашнего дня", - украинская беженка в Германии.

Трудное возвращение на работу

Даже за тысячи километров от войны конфликт продолжает проникать в повседневную жизнь женщин, решивших бежать. Исследование показывает, что только 45 % опрошенных нашли работу в стране пребывания, только 21 % смогли обеспечить себя "легко или довольно легко".

Столь низкий процент объясняется тем, что 36 % украинских женщин работают без контракта или с контрактом, который не покрывает всё их рабочее время. "24 % женщин недоплачивали или не платили вообще, а 12 % запрещали делать перерывы", - говорится далее в исследовании.

15 % опрошенных рассказали о работе в условиях, которые заставляли их чувствовать себя некомфортно; 13 % подозревали, что предложение было связано с ожиданиями сексуального характера.

Бежавшая в Германию украинка, включенная в отчёт в возрастной категории 18-24 года, рассказала о ситуации с двумя коллегами по работе. "Один предложил научить меня немецкому языку, сказал, что если я приду к нему домой, он научит меня писать сообщения. Я отказалась три или четыре раза. Он продолжал, и я пошла к его старшему брату, который работал там же, - объясняет она. - Он задрал мою рубашку и сказал, что у меня "красивая попка"". По словам этой женщины, сексуальные домогательства продолжались еще долго после этого эпизода.

22 % опрошенных женщин столкнулись с предложениями, охарактеризованными как "оскорбительные" при поисках транспорта, жилья или работы. По их словам, они получили предложение, предполагающее сексуальные услуги и/или конфискацию их удостоверяющих личность документов, "что может свидетельствовать о попытке торговли людьми", - пишут эксперты FRA.

Чувство одиночества

27 % опрошенных украинских женщин заявили, что у них нет доступа к услугам психиатрических клиник, которые помогли бы им преодолеть травмы войны.

"Государства-члены ЕС должны обеспечить женщинам защиту, поддержку и правосудие за то, что они пережили, чтобы они могли заново построить жизнь", - также утверждает Сирпа Раутио, директор FRA. Оказавшись в разлуке с семьями и мужьями, эти женщины часто оказываются в одиночестве.

"Я часто замыкалась в себе. Я поняла, что каждый сам по себе. У меня такое чувство, что окружающим безразлично всё, что происходит в Украине", - украинская беженка в Польше.

По данным FRA, только 12 % опрошенных сообщили европейским властям о случаях насилия в их отношении.

"Нет, я не просила о помощи. Я думаю, что если бы это случилось с чешской женщиной, она бы подала на всех в суд. Но я была в чужой стране и я очень боялась просить о помощи", - украинская беженка в Чехии.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки
Эксклюзив

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки (1)

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
Важно

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
Важно

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Читать
Загрузка

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Читать

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Читать

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Читать

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Важно 12:57

Важно 0 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Читать

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Читать

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

Читать