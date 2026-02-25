Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему в Латвии от рака умирают чаще, чем в других странах Европы?

25 февраля, 2026

0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в Латвии ежегодно около 10 000 человек впервые диагностируют злокачественные новообразования. Ожидается, что в ближайшие годы эта цифра продолжит расти, достигнув 11 000 случаев к 2035 году.

Хотя статистика показывает положительные тенденции по некоторым показателям, заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний в Латвии выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС).

О том, что заболеваемость раком растет, BBC сообщала уже в 2018 году. Тогда это объяснялось старением населения и изменением образа жизни.

В феврале 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в 2022 году в мире было выявлено 20 миллионов новых случаев рака, и от этого заболевания умерло 9,7 миллиона человек.

Наиболее распространенные виды рака - рак легких, молочной железы, кишечника, предстательной железы и желудка. Четыре из них - рак легких, молочной железы, кишечника и желудка - наиболее часто упоминаются и в статистике смертности.

Хотя исследователи не могут полностью объяснить растущую заболеваемость, по данным ВОЗ, ежегодно во всем мире можно предотвратить около семи миллионов случаев рака, пишет BBC.

Оценки показывают, что около 37% онкологических заболеваний вызваны инфекциями, образом жизни и веществами. Некоторых факторов можно было бы избежать, например, курения, а от вируса папилломы человека защищают вакцины.

Следует также отметить, что раку способствует и употребление алкоголя - примерно 700 000 новых случаев рака в мире ежегодно можно отнести к этой вредной привычке.

ВОЗ хвалит страны, чья политика в области здравоохранения включает как ограничения на курение, так и вакцинацию против вируса папилломы человека. Таким образом, можно сократить количество предотвратимых случаев рака.

Оказывается, связанные с образом жизни и предотвратимые случаи рака чаще встречаются у мужчин - 45% случаев рака. Для женщин этот показатель составляет 30%.

Исследователи объясняют это тем, что употребление табака в мире более распространено среди мужчин.

Например, в Латвии в 2024 году наиболее распространенными видами рака были рак кишечника, легких, молочной железы, рак предстательной железы и немеланомный рак кожи.

В Латвии в период с 2010 по 2024 год заболеваемость раком увеличилась с 534,3 новых случаев на 100 000 жителей до 591,9.

Представитель ЦПКЗ Илзе Удре отмечает, что увеличение заболеваемости в Латвии и по всей Европе можно объяснить как старением населения и распространением факторов риска, так и улучшением диагностических возможностей, а также введением программ раннего выявления рака (скрининга).

(Delfi.lv)

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки
Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки (1)

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

0 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

0 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

0 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

0 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

0 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

0 комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

0 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

