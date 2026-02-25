Почему в Латвии от рака умирают чаще, чем в других странах Европы?

Хотя статистика показывает положительные тенденции по некоторым показателям, заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний в Латвии выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС).

О том, что заболеваемость раком растет, BBC сообщала уже в 2018 году. Тогда это объяснялось старением населения и изменением образа жизни.

В феврале 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в 2022 году в мире было выявлено 20 миллионов новых случаев рака, и от этого заболевания умерло 9,7 миллиона человек.

Наиболее распространенные виды рака - рак легких, молочной железы, кишечника, предстательной железы и желудка. Четыре из них - рак легких, молочной железы, кишечника и желудка - наиболее часто упоминаются и в статистике смертности.

Хотя исследователи не могут полностью объяснить растущую заболеваемость, по данным ВОЗ, ежегодно во всем мире можно предотвратить около семи миллионов случаев рака, пишет BBC.

Оценки показывают, что около 37% онкологических заболеваний вызваны инфекциями, образом жизни и веществами. Некоторых факторов можно было бы избежать, например, курения, а от вируса папилломы человека защищают вакцины.

Следует также отметить, что раку способствует и употребление алкоголя - примерно 700 000 новых случаев рака в мире ежегодно можно отнести к этой вредной привычке.

ВОЗ хвалит страны, чья политика в области здравоохранения включает как ограничения на курение, так и вакцинацию против вируса папилломы человека. Таким образом, можно сократить количество предотвратимых случаев рака.

Оказывается, связанные с образом жизни и предотвратимые случаи рака чаще встречаются у мужчин - 45% случаев рака. Для женщин этот показатель составляет 30%.

Исследователи объясняют это тем, что употребление табака в мире более распространено среди мужчин.

Например, в Латвии в 2024 году наиболее распространенными видами рака были рак кишечника, легких, молочной железы, рак предстательной железы и немеланомный рак кожи.

В Латвии в период с 2010 по 2024 год заболеваемость раком увеличилась с 534,3 новых случаев на 100 000 жителей до 591,9.

Представитель ЦПКЗ Илзе Удре отмечает, что увеличение заболеваемости в Латвии и по всей Европе можно объяснить как старением населения и распространением факторов риска, так и улучшением диагностических возможностей, а также введением программ раннего выявления рака (скрининга).

