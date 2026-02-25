Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Проснитесь, латыши, вас окружили агенты Кремля! Они повсюду: Pietiek бьёт в набат

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 10:19

Важно 0 комментариев

«Своей кровью и желанием сопротивляться украинцы подарили Латвии время, чтобы подготовиться к вторжению России в Латвию. К сожалению, находящаяся у власти элита политиков, купленных и шантажируемых Россией, сделала все, чтобы мы не были готовы к обороне... продолжается унижение латышей на своей земле, не вырываютя сорняки русского языка из публичного пространства Латвии, - это из текста Кришьяниса Клявиньша на Pieteiek.com.

За левыми идеями («Новое Единство» и «Прогрессивные») скрываются, на мой взгляд, агенты Кремля, которые задают тон в Латвийском телевидении, Латвийском радио, министерстве обороны Латвии, культуры и высших эшелонах Кабинета министров. Они реализуют программу укрепления русского языка в Латвии, объясняя это современным левым идеологическим термином «инклюзия». Это не инклюзия, это оккупация!

...На мой взгляд, есть только четыре списка, которым можно доверять – «Национальный союз», «Объединенный список» (дажее следуют еще две малоизвестные партии)...  Любая другая партия уже сейчас реализует политику России в Латвии.

На мой взгляд, партии «Новая единство», «Прогрессивные» и Союз "зеленых" и крестьян  уже в данный момент выполняют приказы российских политиков...

Политики правящей коалиции сделали все, чтобы латыш в столице своей страны Риге не мог устроиться на работу в сфере обслуживания без знания русского языка... Это каждый год вынуждает тысячи латвийских молодых людей уезжать за границу, где они не будут создавать новые семьи в Латвии. Низкие показатели рождаемости в нашей стране подтверждают это. ...Большая часть детей оккупантов не способна учиться на латышском языке, они продолжают жить в русском мире, говорить только по-русски и ждать, когда окровавленные сапоги русской армии снова покроют землю Латвии, чтобы снова оккупировать нас.

«Новое Единство", "Прогрессивные" и СЗК, на мой взгляд, возможно, по заданию врагов Латвии в настоящее время совершают очередной геноцид против латышского народа, способствуя массовой миграции в Латвию из дружественных России стран — Индии, Пакистана, Узбекистана, Туркмении... Все они укрепляют русский мир в Латвии...

...В Латвии необходимо полностью заменить политическую элиту, власть должна перейти от российских агентов к патриотам.

Латвийцы, пора открыть глаза! ...Мы, латыши, являемся истинными хозяевами Латвии, и мы должны определять, какие правила будут здесь действовать. Пришло время встать на борьбу за Латвию!»

Комментарий Press.lv:

Есть такая профессия «Родину зачищать – от иностранных агентов». Очень увлекательная профессия (хотя некоторые путают её с психическим заболеванием).

Но мы, собственно, к чему решили перевести это для услады ваших глаз? Чтобы лишний раз подтвердить известный тезис: есть у революции начало – нет у революции конца.

Т.е. сначала к наши «ультрапатриоты» кремлевскими агентами назвали неугодных русских политиков. Потом все чаще стали называть ими вообще всех русских. Но этот эмоциональный ресурс тоже не бесконечен – приедается. И вот начались поиски врагов среди латышей – и, о ужас, таковых оказалось... заметно больше половины (ну, сами посудите, если только «правильные» латыши голосуют за «Нацобъединение и Объединенный список, то все остальные кто? Совершенно верно).

Мы вам больше скажем, если бы вдруг случилось такое чудо, что на выборах победили всего две партии – Нацобъединение и тот же Объединенный список – то уже на следующий день между ними начались бы разборки на тему: кто тут истинный латыш, а кто российский подпевала и агент Кремля.  

Потому что поиск внутренних врагов занятие настолько увлекательное, что раз начав остановиться так же трудно, как игроману в казино. Но в казино у человека хотя бы ресурс игры конечный – деньги, одежда (искл. трусы – в чем то надо и до дома добраться), а тут - бесконечный. Ибо жажда власти, помноженная на ненависть, открывает в душе человеческой бездонные бездны.

А закончим мы этот комментарий одной цитатой из классики.

«В королевстве кроликов страшнее всего было оказаться под огнем патриотического гнева. По обычаям кроликов, патриотический гнев следовало всегда и везде поощрять.

Каждый кролик в королевстве кроликов в момент проявления патриотического гнева мгновенно становится рангом выше того кролика, против которого был направлен его патриотический гнев.

Против патриотического гнева было только одно оружие - перепатриотичить и перегневить патриота. Но сделать это обычно было нелегко, потому что для этого нужен разгон, а разогнаться и перепатриотичить кролика, который вплотную подступился к тебе со своим патриотическим гневом, почти невозможно.

В силу вышеизложенных причин начальники доносящих кроликов не решались требовать доказательств, когда речь шла об измене Королю того или иного кролика».

(с) Фазиль Искандер «Кролики и удавы».

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

