Ни по Киеву, ни по Валдаю: Кирилл Буданов высказался против ударов по «политическим центрам»

«Не имеет значения, речь о Киеве или, условно, Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — заявил Буданов, который сейчас возглавляет офис президента, а до января был руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам Буданова, даже несмотря на «несправедливую» и «завоевательскую» войну стороны должны придерживаться определенных принципов. «Только так мы сможем приблизить долгожданный устойчивый мир», — добавил он.

В конце декабря 2025 года в Кремле заявили, что Украина пыталась атаковать резиденцию Путина на Валдае беспилотниками, и в связи с этим Москва намерена «пересмотреть свою позицию» на мирных переговорах. Подтверждений этой атаки Кремль не предоставил, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: «Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики». Украина попытку атаки отрицала. В ЦРУ также пришли к выводу, что Киев не пытался атаковать резиденцию Путина, а Дональд Трамп спустя несколько дней заявил, что не верит, что этот удар произошел.