Ни по Киеву, ни по Валдаю: Кирилл Буданов высказался против ударов по «политическим центрам»

© Meduza.io 25 февраля, 2026 11:10

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров двух воюющих стран.

«Не имеет значения, речь о Киеве или, условно, Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — заявил Буданов, который сейчас возглавляет офис президента, а до января был руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам Буданова, даже несмотря на «несправедливую» и «завоевательскую» войну стороны должны придерживаться определенных принципов. «Только так мы сможем приблизить долгожданный устойчивый мир», — добавил он.

В конце декабря 2025 года в Кремле заявили, что Украина пыталась атаковать резиденцию Путина на Валдае беспилотниками, и в связи с этим Москва намерена «пересмотреть свою позицию» на мирных переговорах. Подтверждений этой атаки Кремль не предоставил, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: «Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики». Украина попытку атаки отрицала. В ЦРУ также пришли к выводу, что Киев не пытался атаковать резиденцию Путина, а Дональд Трамп спустя несколько дней заявил, что не верит, что этот удар произошел.

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

