Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

Специальное предложение от Keysoff Software: воспользуйтесь лучшими ценами на Office и оригинальную WinOS всего за 13,55 €!

Реклама Редакция PRESS 25 февраля, 2026 12:06

Реклама

Политика поддержки MS может показаться лабиринтом, но главное заключается в следующем: «Окончание поддержки» означает, что больше не будут выпускаться обновления и исправления ошибок. По сути, это означает, что больше не будет обеспечиваться безопасность, что подвергнет вашу систему риску и может помешать вашему рабочему процессу. И Office 2016, и 2019 официально достигли конца своего жизненного цикла 14 октября 2025 года. Вы, вероятно, знаете, что важно обновлять свое программное обеспечение. Сейчас у вас есть возможность плавно перейти на новую версию и сохранить безопасность своих данных, обеспечив свою команду необходимыми инструментами для достижения успеха. Узнайте, как сделать этот переход плавным и без стресса — присоединяйтесь к специальному предложению Keysoff Software прямо сейчас. Keysoff снижает цены на важную программное обеспечение, чтобы помочь вам максимально повысить свою продуктивность, не опустошая свой кошелек. Нажмите сейчас, чтобы обеспечить себе обновленный пакет Office, пока эти предложения не исчезли!

Keysoff сейчас предлагает пожизненную лицензию на MS Office 2021 Professional всего за 30,55 €, что на 90 % дешевле обычной цены в 239 €. Эта версия WinOS работает на ПК, но пользователи Mac могут приобрести пожизненную лицензию на Office 2021 Home and Business со скидкой 80 % за 46,99 €. Office 2021 включает основные программы, которые используются в офисах, классах и на домашних рабочих местах. Word обрабатывает все, от повседневного письма до сложного форматирования и проверки документов. Excel поддерживает формулы, диаграммы и анализ данных для бюджетов, отчетов и прогнозов. PowerPoint помогает превратить идеи в четкие, профессиональные презентации, а Outlook централизует электронную почту, календари и контакты. Не упустите эти невероятные предложения! Сделайте умное обновление, воспользовавшись специальным предложением Keysoff Software, и приготовьтесь к значительной экономии на продуктах MS!

Невероятно дешево и по-настоящему! 100% оригинальные лицензии MS Office!

Самое выгодное предложение от MS! Пожизненные лицензии WinOS по рекордно низкой цене!

Праздничный набор радости! Купите два и сэкономьте много! (Код скидки: SKK62)

Достигнута минимальная цена! Оборудуйте свое предприятие по более низкой цене!

Получите доступ ко всему — от программ для графического дизайна и видеомонтажа до сред программирования и систем баз данных — и все это по революционным для отрасли ценам. Эти инновационные предложения ограничены по времени — внедряйте инновации сейчас или рискуйте заплатить более высокие цены позже!

Откройте для себя больше инструментов>>>

Keysoff предлагает не только отличные продукты, но и превосходное послепродажное обслуживание. При покупке у Keysoff вам также предлагается пожизненное послепродажное обслуживание. Теперь у вас есть отличная возможность сэкономить деньги, улучшив свой компьютер с помощью этого замечательного предложения. За свои высококачественные продукты и профессиональные услуги Keysoff получил 900 отзывов от реальных пользователей TrustPilot со средней оценкой 4,9 и 98% удовлетворенностью клиентов. Круглосуточная техническая поддержка и пожизненная гарантия. Напишите Keysoff: service@keysoff.com.

Как это может быть так дешево? Что вам нужно знать об этом?

  • Важно знать, что существует два типа лицензий. Коммерческие лицензии, которые можно приобрести на веб-сайте MS, и лицензии OEM, что означает «производитель оригинального оборудования». Они идентичны по функциональности.
  • В соответствии с решением Суда Европейского Союза, подержанные программные ключи могут быть совершенно законно проданы в Европейском Союзе.
  • Однако обе версии имеют различия в плане поддержки и использования. Коммерческая версия может использоваться на нескольких компьютерах, а OEM-версия привязана к оборудованию, на котором она была активирована впервые.
  • Keysoff.com интернет-магазин продает так называемые OEM-лицензии.
  • Keysoff.com ежедневно продает около 1500 лицензий по всему миру. Гарантийная замена активируется только в одном проценте случаев.
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Важно 13:14

Важно комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Читать
Загрузка

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Важно 13:12

Важно комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Читать

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Важно 13:03

Важно комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Читать

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Читать

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Важно 12:57

Важно комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Читать

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Читать

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

Читать