«В Милан за сумками?» В сети строят догадки, зачем туда летели члены «Нового единства»

Редакция PRESS 12 апреля, 2026 08:16

Важно 0 комментариев

Пользователь Luna публикует на платформе "Х" сообщение, вызвавшее неоднозначную реакцию среди публики.

"Вчерашние путешественники в Милан рапортуют, что целая толпа кадров из "Нового единства": Ашераденс, Калниня-Лукашевица, Абу Мери, Кирсис, Либиня-Эгнере, Юревицс, Мелбарде и др. отправилась в Милан. Что там за шабаш? И почему Эвику Силиню с собой не взяли?" - интересуется Luna.

По этому поводу народ высказывает разные версии. Самые распространённые - поездка на шопинг и... эвакуация, поскольку близится час "икс".

- В Милан за сумочками...

У Силини работа, она бизнес-классом в Брюссель летит! Эстонский коллега - по дешёвке, в экономе! Разве нет, Эвика Силиня?

- На airBaltic? С семьями? Надо понаблюдать, нет ли признаков, что близится час "икс".

- А ну-ка, назад и на работу, лентяи чёртовы.

- Едут отдыхать от своих земляков-хуторян.

- Уже немного времени осталось, надо денег потратить как можно больше...

- Шопинг с Латвией в сердце.

- Там правильные магазины одежды.

- Эвакуируются. Хреново будет.

- Поди, мероприятие по тимбилдингу.

- Испугались пикета напротив их бюро.

 

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

