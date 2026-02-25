Эстония уже ранее разрешила снимать пенсионные накопления второго уровня, а Литва - в этом году.

"Мы видим, что опыт Эстонии был очень болезненным. Об этом эстонцы всегда говорят: не делайте этого! Ну, теперь Литва попробовала, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, мы уже знаем результат", - сказал Казакс, добавив, что подобные популистские вещи его беспокоят.

Президент Банка Латвии подчеркнул, что второй уровень пенсий в Латвии не нужно пускать на расходы " и жить за счет него", поскольку наиболее болезненными последствиям этого будут для менее обеспеченных людей.

По словам Казакса, поддержка населения всегда должна быть адресной и оказываться тем, кто в ней нуждается. В настоящее время экономика растет, безработица низкая, и "вертолетные деньги" не нужны. Сейчас необходимо помочь людям повысить квалификацию, чтобы они могли найти более высокооплачиваемую работу, а не тратить государственные деньги таким образом.

"Конечно, сейчас холодная зима, и очевидно, что есть желание быть популярным и поддержать людей. Вопрос в том, на каких принципах и насколько широко", - сказал президент Банка Латвии, добавив, что "в краткосрочной перспективе будет тепло, а потом снова холодно".

Он подчеркнул, что нужно смотреть с умом и не тратить все деньги сегодня. Пример Эстонии и других стран показывает, что значительная часть изъятых накоплений идет на краткосрочное потребление, а не на улучшение долгосрочного качества жизни населения.

"Пенсионная система нужна, когда люди стареют и им становится труднее работать. Поэтому работающая система не должна быть демонтирована. Мое желание - улучшить систему, и за последние годы было сделано достаточно много", - сказал Казакс. Например, в прошлом году были снижены комиссии управляющим, что дает людям больше преимуществ от второго уровня пенсий. Кроме того, большинство людей наконец-то выбирают правильные пенсионные фонды.

"[Нужно обращать внимание] на эти вещи, а не говорить: бери, трать, а завтра мы не знаем, что будем делать. Это было бы очень опасно", - заявил Казакс.