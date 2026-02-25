Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не нужно жить за счет пенсий 2-го уровня: Казакс о печальном примере Эстонии (1)

© LETA 25 февраля, 2026 11:53

Новости Латвии 1 комментариев

Разрешение на изъятие пенсионных накоплений второго уровня приведет к тому, что большая часть этих денег пойдет на краткосрочное потребление, и больше всего пострадают менее обеспеченные жители, сказал в интервью агентству ЛЕТА президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Эстония уже ранее разрешила снимать пенсионные накопления второго уровня, а Литва - в этом году.

"Мы видим, что опыт Эстонии был очень болезненным. Об этом эстонцы всегда говорят: не делайте этого! Ну, теперь Литва попробовала, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, мы уже знаем результат", - сказал Казакс, добавив, что подобные популистские вещи его беспокоят.

Президент Банка Латвии подчеркнул, что второй уровень пенсий в Латвии не нужно пускать на расходы " и жить за счет него", поскольку наиболее болезненными последствиям этого будут для менее обеспеченных людей.

По словам Казакса, поддержка населения всегда должна быть адресной и оказываться тем, кто в ней нуждается. В настоящее время экономика растет, безработица низкая, и "вертолетные деньги" не нужны. Сейчас необходимо помочь людям повысить квалификацию, чтобы они могли найти более высокооплачиваемую работу, а не тратить государственные деньги таким образом.

"Конечно, сейчас холодная зима, и очевидно, что есть желание быть популярным и поддержать людей. Вопрос в том, на каких принципах и насколько широко", - сказал президент Банка Латвии, добавив, что "в краткосрочной перспективе будет тепло, а потом снова холодно".

Он подчеркнул, что нужно смотреть с умом и не тратить все деньги сегодня. Пример Эстонии и других стран показывает, что значительная часть изъятых накоплений идет на краткосрочное потребление, а не на улучшение долгосрочного качества жизни населения.

"Пенсионная система нужна, когда люди стареют и им становится труднее работать. Поэтому работающая система не должна быть демонтирована. Мое желание - улучшить систему, и за последние годы было сделано достаточно много", - сказал Казакс. Например, в прошлом году были снижены комиссии управляющим, что дает людям больше преимуществ от второго уровня пенсий. Кроме того, большинство людей наконец-то выбирают правильные пенсионные фонды.

"[Нужно обращать внимание] на эти вещи, а не говорить: бери, трать, а завтра мы не знаем, что будем делать. Это было бы очень опасно", - заявил Казакс.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе (1)

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО (1)

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии (1)

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию? (1)

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь (1)

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне (1)

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи (1)

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

