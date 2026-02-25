Жильё наше: кому помогут оплатить зимние счета?

Приходят первые февральские счета, в которые включена плата за январское отопление. Никто и не ждал, что они будут маленькими, ведь в январе мороз шпарил, не переставая, – от минус 7 до 24, а то и ниже градусов. Такую зиму с постоянной низкой температурой на продолжении вот уже почти двух месяцев сложно припомнить латвийцам.

Не забываем, что с января подорожали и электричество, и природный газ, и плата за обслуживание и управление домами, да еще и вода с канализацией. То есть и без морозов счета для жителей многоквартирных домов были бы заметно выше...

В верхах развернулись дискуссии о том, как надо реагировать на высокие счета за отопление. Было вынесено резюме, что это еще не кризис, а значит, помощь государства, как в годы пандемии ковида, не требуется. Поддержка полагается, как обычно, малоимущим, а ее предоставляют самоуправления на основании определенных нормативов. «Да, при их зарплатах, конечно, помощь им не требуется», - судачат жители о верховных властях.

Руководство Рижского самоуправления проявило инициативу и выступило с призывом к коммунальщикам и управляющим не накладывать штрафные санкции на счета жителей многоквартирных домов за зимние месяцы. В Риге призыв поддержали предприятия самоуправления – поставщики услуг RIgas Udens и RIgas siltums и управляющие компании RIgas namu pArvaldnieks и RIgas nami. До мая с просроченных платежей за зимние месяц не будут взиматься пени.

Такое же решение приняли в Бауском, Прейльском, Лудзенском и других самоуправлениях – с разным периодом льгот.

Это, конечно, хорошо, благодарят жители, но в принципе-то такая помощь чисто символическая. Ну не возьмут пени три раза по 2-5 евро в месяц, а счета-то выросли у некоторых на 50-60, а то и 100 евро по сравнению с прошлым отопительным сезоном и даже с недавним декабрем - когда пришли счета за ноябрь, первый полный месяц с отоплением в этом сезоне. Не сильно щедры избранные народом правители.

Так что те, кто в шоке от новых счетов, знайте: поддержка в покрытии этих расходов не будет предоставляться всем и автоматически. Жители могут обращаться в социальную службу по месту декларирования проживания за жилищным пособием...

V Жилищное пособие

Это материальная поддержка для покрытия расходов на содержание жилья: управление, арендная плата и коммунальные услуги, включая отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализацию, вывоз бытовых отходов, а также телекоммуникационные и интернет-услуги.

Однако пособие могут получать только те домохозяйства, которые соответствуют критериям, установленным в нормативных актах. При оценке учитываются несколько позиций: доход домохозяйства, материальное положение его членов, включая движимое и недвижимое имущество, находящееся в распоряжении каждого человека, а также накопленные средства. Только после оценки этих критериев принимается решение о праве на получение жилищного пособия.

Информация о том, какое имущество учитывается, а какое нет, содержится в статье 36 Закона о социальных услугах и социальной помощи.

Для оценки дохода каждый член домохозяйства должен предоставить в самоуправление (в Риге – в Рижскую социальную службу) документы, подтверждающие доход за последние три полных календарных месяца...

V Как рассчитывается размер помощи?

Жилищное пособие рассчитывается по определенной формуле: учитываются доход домохозяйства, порог гарантированного минимального дохода (GMI) и установленные законом расходы на жилье (Правила Кабинета министров № 809 «Об оценке материального положения домохозяйства и получении социальной помощи»).

(!) В 2026 году порог GMI для первого и единственного человека в домохозяйстве составляет 187 евро, для остальных лиц – 131 евро.

* Размер жилищного пособия для рижанина пенсионного возраста, который проживает один, или для жителя с инвалидностью, который проживает один:

(GMI) 187 х коэффициент 2,1) + сумма расходов на жилье – доход.

* Размер жилищного пособия для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью:

(GMI) 187 + 131) х коэффициент 1,7) + сумма расходов на жилье – доход.

* Размер жилищного пособия для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью и детей (например, 4 человека в семье):

(GMI) 187 + 131 + 131 + 131) x коэффициент 1,3) + сумма расходов на жилье - доход.

Аналогично в других самоуправлениях оказывается помощь в оплате жилья и коммунальных услуг – в зависимости от решения местного самоуправления...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА