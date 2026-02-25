Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нас обманывали 80 лет: кролики НЕ любят морковь, а оранжевую придумали ради политики

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 09:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Он вылез из норы, ухмыльнулся и откусил ярко-оранжевую морковь: «Что случилось, док?»
И всё. Мир поверил: кролики без ума от моркови.

Проблема в том, что это неправда.

Если бы настоящие кролики ели морковь так, как это делал мультяшный герой, у них были бы серьёзные проблемы с желудком. В природе они предпочитают траву, клевер и листья одуванчика. А связь «кролик + морковь» родилась не в лесу — а в Голливуде. Аниматоры просто повторили сцену из старого фильма 1934 года, где актёр спокойно грыз морковь. Жест оказался заразительным.

Но сама морковь — куда интереснее мультфильмов.

10 000 лет назад она была белой и горькой. Дикая морковь из Европы и Азии выглядела жалко: тонкий, бледный и горький корень. Люди сначала ценили не сам корнеплод, а семена — их использовали как лекарство. Только около 3000 года до н.э. в районе современного Афганистана морковь начали «улучшать». Тогда она была фиолетовой и жёлтой. Оранжевой не существовало.

В античности моркови приписывали особые свойства. Греческий врач Диоскорид писал, что её семена «пробуждают добродетель». Римские авторы повторяли это всерьёз. Император Калигула якобы однажды устроил пир исключительно из блюд из моркови, надеясь на особый эффект.

Эффекта не случилось. Но морковь прижилась.

В XVI веке голландцы начали выводить стабильный оранжевый сорт — более сладкий и удобный для хранения. По легенде, в честь королевской династии Оранских. Историки спорят, но миф оказался красивым. Сегодня оранжевая морковь — национальный овощ Нидерландов.

Во время Первой мировой в Германии пекли «военный хлеб» с картофельной и морковной мукой. Кофе заменяли жареной морковью, вкус описывали как «подгоревшие овощи и сожаление».

Во Вторую мировую Британия пошла дальше. Правительство запустило кампанию: ешьте морковь — будете лучше видеть в темноте. Люди верили. На самом деле это была удобная легенда, скрывавшая появление радиолокации у ВВС.

Даже ходили слухи о плане подмешивать эстроген в морковь Гитлера через садовника. Историки до сих пор спорят, был ли он реальным.

Калифорнийский фермер устал, что супермаркеты не берут кривые морковки. Он взял промышленный резак для фасоли и картофелечистку — и нарезал их маленькими ровными кусочками. Так родилась «baby carrot».

Через год потребление моркови в США выросло почти на 30%. Сегодня более 70% продаваемой там моркови — это именно «бэби».

И это ещё не всё. 

Из волокон моркови делают экологичные композиты для рулей автомобилей и удочек. Масло семян используют в косметике. Учёные изучают вещества из моркови для борьбы с возрастными изменениями мозга. Её даже тестируют как возможное биотопливо.

Обычный корнеплод?
Или овощ, который пережил императоров, войны, пропаганду и супермаркеты?

Кролики, возможно, и не в восторге.
А вот человечество — явно да.

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент
В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент (1)

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки
Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки (1)

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

