Нас обманывали 80 лет: кролики НЕ любят морковь, а оранжевую придумали ради политики

Проблема в том, что это неправда.

Если бы настоящие кролики ели морковь так, как это делал мультяшный герой, у них были бы серьёзные проблемы с желудком. В природе они предпочитают траву, клевер и листья одуванчика. А связь «кролик + морковь» родилась не в лесу — а в Голливуде. Аниматоры просто повторили сцену из старого фильма 1934 года, где актёр спокойно грыз морковь. Жест оказался заразительным.

Но сама морковь — куда интереснее мультфильмов.

10 000 лет назад она была белой и горькой. Дикая морковь из Европы и Азии выглядела жалко: тонкий, бледный и горький корень. Люди сначала ценили не сам корнеплод, а семена — их использовали как лекарство. Только около 3000 года до н.э. в районе современного Афганистана морковь начали «улучшать». Тогда она была фиолетовой и жёлтой. Оранжевой не существовало.

В античности моркови приписывали особые свойства. Греческий врач Диоскорид писал, что её семена «пробуждают добродетель». Римские авторы повторяли это всерьёз. Император Калигула якобы однажды устроил пир исключительно из блюд из моркови, надеясь на особый эффект.

Эффекта не случилось. Но морковь прижилась.

В XVI веке голландцы начали выводить стабильный оранжевый сорт — более сладкий и удобный для хранения. По легенде, в честь королевской династии Оранских. Историки спорят, но миф оказался красивым. Сегодня оранжевая морковь — национальный овощ Нидерландов.

Во время Первой мировой в Германии пекли «военный хлеб» с картофельной и морковной мукой. Кофе заменяли жареной морковью, вкус описывали как «подгоревшие овощи и сожаление».

Во Вторую мировую Британия пошла дальше. Правительство запустило кампанию: ешьте морковь — будете лучше видеть в темноте. Люди верили. На самом деле это была удобная легенда, скрывавшая появление радиолокации у ВВС.

Даже ходили слухи о плане подмешивать эстроген в морковь Гитлера через садовника. Историки до сих пор спорят, был ли он реальным.

Калифорнийский фермер устал, что супермаркеты не берут кривые морковки. Он взял промышленный резак для фасоли и картофелечистку — и нарезал их маленькими ровными кусочками. Так родилась «baby carrot».

Через год потребление моркови в США выросло почти на 30%. Сегодня более 70% продаваемой там моркови — это именно «бэби».

И это ещё не всё.

Из волокон моркови делают экологичные композиты для рулей автомобилей и удочек. Масло семян используют в косметике. Учёные изучают вещества из моркови для борьбы с возрастными изменениями мозга. Её даже тестируют как возможное биотопливо.

Обычный корнеплод?

Или овощ, который пережил императоров, войны, пропаганду и супермаркеты?

Кролики, возможно, и не в восторге.

А вот человечество — явно да.