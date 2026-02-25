Латвийский рэпер прижился в РФ и получил гражданство: лишат ли его латвийского? (ВИДЕО)

Как стало известно SHOT, 32-летнему гражданину Латвии Маркасу Маркулису (настоящее имя) потребовалось всего два года, чтобы пройти путь от публичного выступления против войны России в Украине (февраль 2022 года) до получения российского паспорта (февраль 2024 года). Однако теперь ему грозит лишение гражданства Латвии за эти действия.

Сразу после начала войны Маркул заявил, что в его окружении никогда не найдётся никого, кто смог бы оправдать происходящее, и улетел в Лондон. Однако это не помешало ему и дальше зарабатывать деньги в России, и к августу 2022 года он выпустил песню «Стрела» с Тосей Чайкиной.

Маркул некоторое время провёл в Европе, в том числе в Италии, но в конце концов вернулся в Москву и начал успешно давать концерты, собирая на аренах тысячи людей. А в феврале 2024 года певец получил российское гражданство. Однако при этом он нарушил закон своей родной Латвии, где запрещено получать российское гражданство в качестве второго гражданства. Наказание – лишение латышского гражданства.