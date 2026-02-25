Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийский рэпер прижился в РФ и получил гражданство: лишат ли его латвийского? (ВИДЕО)

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 10:50

Сообщается, что рэпер Маркул (Маркас Маркулис), гражданин Латвии, получил российский паспорт в феврале 2024 года. Об этом пишет nra.lv со ссылкой на Telegram-канал SHOT 22 февраля 2026 года.

Как стало известно SHOT, 32-летнему гражданину Латвии Маркасу Маркулису (настоящее имя) потребовалось всего два года, чтобы пройти путь от публичного выступления против войны России в Украине (февраль 2022 года) до получения российского паспорта (февраль 2024 года). Однако теперь ему грозит лишение гражданства Латвии за эти действия.

Сразу после начала войны Маркул заявил, что в его окружении никогда не найдётся никого, кто смог бы оправдать происходящее, и улетел в Лондон. Однако это не помешало ему и дальше зарабатывать деньги в России, и к августу 2022 года он выпустил песню «Стрела» с Тосей Чайкиной.

Маркул некоторое время провёл в Европе, в том числе в Италии, но в конце концов вернулся в Москву и начал успешно давать концерты, собирая на аренах тысячи людей. А в феврале 2024 года певец получил российское гражданство. Однако при этом он нарушил закон своей родной Латвии, где запрещено получать российское гражданство в качестве второго гражданства. Наказание – лишение латышского гражданства.

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент
В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент (1)

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки
Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки (1)

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили "въезд без визы" для европейцев и для Латвии

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

