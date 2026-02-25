Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

С 2025 года эта сумма полностью освобождена от налогообложения. А это значит, что многие пожилые люди наконец-то будут получать на руки больше денег — сразу, каждый месяц, а не ждать возврата после подачи годовой декларации. Фактически доход увеличивается здесь и сейчас, без лишней бюрократии.

В VID подчёркивают: вернуть налог можно только в том случае, если он действительно был уплачен. Если с пенсии ничего не удерживали — возвращать попросту нечего.

Эти изменения стали частью более широкой налоговой реформы. Государство пересмотрело правила игры: ввело фиксированный необлагаемый минимум, упростило ставки подоходного налога и сделало акцент на поддержке людей с низкими и средними доходами, а также пенсионеров. Цель проста — чтобы у жителей страны оставалось больше средств на жизнь.

Однако не всем можно расслабиться.

Декларацию за 2025 год обязательно должны подать следующие лица:

пенсионеры, чья пенсия превышает 1000 евро в месяц;

те, кто помимо пенсии работает;

получатели других доходов, облагаемых подоходным налогом.

Как и раньше, в декларацию можно включить расходы на лечение и образование — свои или членов семьи.

Например, если дети платили подоходный налог, они вправе добавить к своей декларации подтверждённые расходы родителей.

Важно помнить: общая сумма оправданных расходов не может превышать 50% годового дохода и не более 600 евро в год на одного человека.

Тем, с чьих доходов удерживался налог, государство вернёт 25,5% от заявленной суммы. Проверить, положен ли возврат, проще всего через Электронную систему декларирования VID — там расчёты выполняются автоматически.

А пенсионерам, которые не пользуются интернетом, помогут в государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов, а также в отделениях VID.