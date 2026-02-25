Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

В связи с ремонтом железнодорожных путей введены ограничения скорости, пояснило предприятие Pasažieru vilciens. Поэтому три рейса будут отправляться раньше обычного, а все поезда будут прибывать в конечный пункт на две–пять минут позже, чем до этого.

По воскресеньям поезд Рига–Лиепая с Рижского центрального вокзала будет отправляться на пять минут раньше — в 13.50.

Поезд Лиепая — Рига, курсирующий ежедневно, будет отправляться на три минуты раньше обычного — в 4.57, а по воскресеньям вечерний рейс будет отправляться на пять минут раньше — в 17.54.

Изменения в расписании отражены на сайте и в мобильном приложении Vivi.