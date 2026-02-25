Шок подо льдом: у берегов Антарктиды нашли акулу с «суперспособностями»

Но камера учёных внезапно сняла гигантскую «сонную акулу» у Южных Шетландских островов — на глубине около 500 метров и в почти ледяной воде. Видео было сделано в январе 2025 года, а теперь стало публичным.

Учёные признаются: они сами были в замешательстве. По их словам, это первое подобное наблюдение в антарктических водах.

И дело в том, что это не обычная акула.

Так называемые "сонные акулы" — одни из самых загадочных существ океана. Они огромные, двигаются медленно и живут невероятно долго. Их «родственник» — гренландская акула — может прожить более 400 лет. Растут они меньше сантиметра в год и редко превышают скорость 3 км/ч.

Именно этот медленный образ жизни — их суперсила. Замедленный метаболизм помогает экономить энергию и выживать в ледяной воде.

Есть и химическая защита. Ткани этих акул насыщены мочевиной и особым веществом TMAO, которое стабилизирует белки при почти нулевых температурах. У всех акул есть TMAO — но у «сонных» его значительно больше.

Обнаруженная особь достигала 2–3 метров в длину. Учёные предполагают, что камера оказалась в более тёплом участке воды — своеобразном «коридоре», по которому акула смогла продвинуться южнее обычного.

Случайность или начало новой главы? Пока неизвестно.

Но одно ясно: даже под антарктическим льдом океан хранит сюрпризы.






