Латвия выходит на Большой субботник. Регистрация мест стартует 27 марта

Этой весной Большой субботник пройдёт уже в 19-й раз. Девиз акции - «Рука об руку - для Латвии!». Организаторы рассчитывают, что люди выйдут на природу, объединятся и вместе приведут в порядок леса, дворы, берега и общественные пространства.

За месяц до основной даты, начиная с 27 марта, можно будет зарегистрировать места проведения субботника на сайте www.talkas.lv. До этого жителей призывают собраться, обсудить планы и договориться, какие работы в этом году реально выполнить.

Большой субботник организует общественная организация Pēdas LV в сотрудничестве с Министерством климата и энергетики, Союзом самоуправлений Латвии, Latvijas Valsts meži и Обществом Праздника песни.