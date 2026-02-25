Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия выходит на Большой субботник. Регистрация мест стартует 27 марта

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 15:19

В субботу, 25 апреля, жителей приглашают отметить в календаре День Большого субботника. Весна будет в разгаре, и организаторы призывают включиться в работы по благоустройству с чётким пониманием: мы часть природы и несём общую ответственность за её и своё здоровье.

Этой весной Большой субботник пройдёт уже в 19-й раз. Девиз акции - «Рука об руку - для Латвии!». Организаторы рассчитывают, что люди выйдут на природу, объединятся и вместе приведут в порядок леса, дворы, берега и общественные пространства.

За месяц до основной даты, начиная с 27 марта, можно будет зарегистрировать места проведения субботника на сайте www.talkas.lv. До этого жителей призывают собраться, обсудить планы и договориться, какие работы в этом году реально выполнить.

Большой субботник организует общественная организация Pēdas LV в сотрудничестве с Министерством климата и энергетики, Союзом самоуправлений Латвии, Latvijas Valsts meži и Обществом Праздника песни.

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

