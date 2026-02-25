«17 новых участков»: дороги берут под прицел камер. Где конкретно?

Со среды контроль запускают на Таллиннском шоссе A1 - от Витрупе до Светциемса, а также на Лиепайском шоссе A9 - от 10-го километра до Каги и от Блидене до Броцены. Камеры будут фиксировать не только среднюю скорость, но и наличие обязательного страхования OCTA, действительность техосмотра и оплату дорожного сбора.

Всего в 2026 году планируют ввести 17 новых участков, из них 14 - с марта по май. Под контроль попадут трассы A2, A3, A6, A9, A10, A4, A5, A12, а также дороги P80 и P128. В списке - участки на Видземском, Валмиерском, Даугавпилсском, Вентспилсском шоссе и Рижской окружной дороге.

Видземское шоссе (A2) – от улицы Краста в Иерики до автодороги P20 (поворот на Цесис) (72,25–77,15 км);

Видземское шоссе (A2) – от Берзкрогса до Смилтенского кольца (94,8–125,7 км);

Валмиерское шоссе (A3) – от Сталбе до Рубене (40,1–55,6 км);

Даугавпилсское шоссе (A6) – от Дзелмес до Уплеяс (66,1–77,0 км);

Лиепайское шоссе (A9) – от Апшупе до Тилтиньша (39,1–56,7 км);

Вентспилсское шоссе (A10) – между круговыми развязками у Тукумса (63,4–68,0 км);

Рижская окружная дорога (A4) (Балтэзерс–Саулкалне) – от перекрестка с дорогой Рига–Эргли (P4) до моста через Малую Юглу (10,1–13,9 км);

Рижская окружная дорога (A4) (Балтэзерс–Саулкалне) – от перекрестка с дорогой P5 до путепровода над Даугавпилсским шоссе (A6) (14,5–19,9 км);

Рижская окружная дорога (A5) (Саласпилс–Бабите) – от канала Миса до автозаправочной станции Virši (14,2–20,1 км);

автодорога Тинужи–Кокнесе (P80) – от Тинужи до Зиедини (0,5–1,8 км);

автодорога Тинужи–Кокнесе (P80) – от двухуровневой развязки с дорогой Аугшлигатне–Скривери (P32) до круговой развязки у Кокнесе (40,9–60,1 км);

автодорога Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (A12) – от Варакляны до Кристцели (61,4–69,0 км);

автодорога Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (A12) – от Грейшканы до 108-го км дороги A12 (106,3–108,1 км);

автодорога Слока–Талси (P128) – от Рагациемса до Клапкалнциемса (13,6–19,4 км).

Оборудование установит компания SIA RECK. Стоимость договора - 1,99 млн евро с НДС. В эту сумму входят поставка, монтаж и обслуживание системы в течение пяти лет.

Сейчас на государственных дорогах уже действуют 16 участков контроля средней скорости. После ввода новых зон их количество фактически удвоится.