«17 новых участков»: дороги берут под прицел камер. Где конкретно?

25 февраля, 2026 15:28

0 комментариев

Власти Латвии резко расширяют сеть камер контроля средней скорости. Как сообщает LSM, весной на государственных дорогах появятся ещё 17 участков наблюдения. Фактически система будет удвоена. Штрафы за превышение скорости будут взыскивать и с владельцев автомобилей, зарегистрированных в Эстонии.

Со среды контроль запускают на Таллиннском шоссе A1 - от Витрупе до Светциемса, а также на Лиепайском шоссе A9 - от 10-го километра до Каги и от Блидене до Броцены. Камеры будут фиксировать не только среднюю скорость, но и наличие обязательного страхования OCTA, действительность техосмотра и оплату дорожного сбора.

Всего в 2026 году планируют ввести 17 новых участков, из них 14 - с марта по май. Под контроль попадут трассы A2, A3, A6, A9, A10, A4, A5, A12, а также дороги P80 и P128. В списке - участки на Видземском, Валмиерском, Даугавпилсском, Вентспилсском шоссе и Рижской окружной дороге.

Видземское шоссе (A2) – от улицы Краста в Иерики до автодороги P20 (поворот на Цесис) (72,25–77,15 км);
Видземское шоссе (A2) – от Берзкрогса до Смилтенского кольца (94,8–125,7 км);
Валмиерское шоссе (A3) – от Сталбе до Рубене (40,1–55,6 км);
Даугавпилсское шоссе (A6) – от Дзелмес до Уплеяс (66,1–77,0 км);
Лиепайское шоссе (A9) – от Апшупе до Тилтиньша (39,1–56,7 км);
Вентспилсское шоссе (A10) – между круговыми развязками у Тукумса (63,4–68,0 км);
Рижская окружная дорога (A4) (Балтэзерс–Саулкалне) – от перекрестка с дорогой Рига–Эргли (P4) до моста через Малую Юглу (10,1–13,9 км);
Рижская окружная дорога (A4) (Балтэзерс–Саулкалне) – от перекрестка с дорогой P5 до путепровода над Даугавпилсским шоссе (A6) (14,5–19,9 км);
Рижская окружная дорога (A5) (Саласпилс–Бабите) – от канала Миса до автозаправочной станции Virši (14,2–20,1 км);
автодорога Тинужи–Кокнесе (P80) – от Тинужи до Зиедини (0,5–1,8 км);
автодорога Тинужи–Кокнесе (P80) – от двухуровневой развязки с дорогой Аугшлигатне–Скривери (P32) до круговой развязки у Кокнесе (40,9–60,1 км);
автодорога Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (A12) – от Варакляны до Кристцели (61,4–69,0 км);
автодорога Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (A12) – от Грейшканы до 108-го км дороги A12 (106,3–108,1 км);
автодорога Слока–Талси (P128) – от Рагациемса до Клапкалнциемса (13,6–19,4 км).

Оборудование установит компания SIA RECK. Стоимость договора - 1,99 млн евро с НДС. В эту сумму входят поставка, монтаж и обслуживание системы в течение пяти лет.

Сейчас на государственных дорогах уже действуют 16 участков контроля средней скорости. После ввода новых зон их количество фактически удвоится.

