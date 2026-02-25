Весна близко! Аисты покинули Чад и взяли курс на Латвию

В публикации в Facebook говорится, что аисты, проводившие зиму в Чаде у Нджамены, несколько дней подряд медленно продвигаются на север. Они пересекают границы и пустыни. Впереди - ещё не менее 4-6 тысяч километров.

«Впереди ещё не менее 4-6 тысяч километров - настоящее эпическое путешествие, которое им предстоит преодолеть взмахами крыльев и за счёт термических потоков воздуха».

Орнитологи отмечают, что перелёт только начинается, однако сам факт старта означает одно: весна действительно приближается.