В Кулдигском крае строят военный объект за 100 млн

Новая застройка намечена на территории площадью 629 гектаров. Здесь предусмотрены склады, ангары, административные и вспомогательные здания, подъездные дороги и инженерные подключения. В Министерстве обороны подтвердили, что объект будет развиваться по схеме государственно-частного партнёрства.

Строительство планируют завершить в 2029 или 2030 году. По поручению Министерства обороны проект реализует «Valsts nekustamie īpašumi».

В Кулдигском крае уже действуют три военных объекта - штаб 4-й Курземской бригады Земессардзе и 45-й батальон боевого обеспечения в Кулдиге на улице Вентспилс, военная база «Mežaine» в Скрунде, а также усадьба Рудбаржу в приходе Рудбаржу, находящаяся в ведении Центра яунсаргов.

Недалеко от Никраце, в Вайньодском приходе Южнокурземского края, расположен складской комплекс армии, открытый в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в военную базу в Селии, в Сецесском приходе Айзкрауклесского края, в рамках государственно-частного партнёрства планируется вложить 228 миллионов евро.