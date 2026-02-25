Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Кулдигском крае строят военный объект за 100 млн

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Никрацском приходе Кулдигского края планируется строительство складского комплекса стоимостью около 100 миллионов евро. Об этом сообщает агентство LETA. После реализации проекта в крае будет уже четыре военных объекта.

Новая застройка намечена на территории площадью 629 гектаров. Здесь предусмотрены склады, ангары, административные и вспомогательные здания, подъездные дороги и инженерные подключения. В Министерстве обороны подтвердили, что объект будет развиваться по схеме государственно-частного партнёрства.

Строительство планируют завершить в 2029 или 2030 году. По поручению Министерства обороны проект реализует «Valsts nekustamie īpašumi».

В Кулдигском крае уже действуют три военных объекта - штаб 4-й Курземской бригады Земессардзе и 45-й батальон боевого обеспечения в Кулдиге на улице Вентспилс, военная база «Mežaine» в Скрунде, а также усадьба Рудбаржу в приходе Рудбаржу, находящаяся в ведении Центра яунсаргов.

Недалеко от Никраце, в Вайньодском приходе Южнокурземского края, расположен складской комплекс армии, открытый в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в военную базу в Селии, в Сецесском приходе Айзкрауклесского края, в рамках государственно-частного партнёрства планируется вложить 228 миллионов евро.

Комментарии (0)
Главные новости

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Читать
В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Читать

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

Наука 18:31

Наука 0 комментариев

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Читать

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

Новости Латвии 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Читать

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Читать

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Читать

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Читать