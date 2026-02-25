«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

Причины объявления ученого нежелательной персоной в иммиграционной службе, куда отвезли задержанного, не объяснили. Через несколько часов после задержания Андрей Ланьков написал в своем телеграм-канале, что благополучно достиг Эстонии, где у него тоже запланирована лекция.

По его словам, латвийские власти довезли его до границы, где Ланькова уже встретили знакомые. «Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел 4 часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось», — написал Ланьков, уточнив, что не собирается никак оспаривать решение властей Латвии и считает это бессмысленным.

«Однако в общем-то все достаточно понятно. Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру», — добавил он.

В среду в ответе на запрос Би-би-си МИД Латвии сообщил, что Ланьков был признан персоной нон-грата на основании информации от спецслужб. В ответе на официальный запрос Би-би-си не конкретизируется, какая именно информация легла в основу решения.

Министерство в своем ответе также ссылается на одно из положений национального закона об иммиграции, в котором говорится, что подобные решения принимаются, когда есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности страны или общественному порядку.

В ответе за запрос Би-би-си МИД Латвии называет Ланькова гражданином России. У него два паспорта — России и Австралии.

Решение о запрете на въезд в Латвию для ученого действует бессрочно, пояснил МИД страны.

Агентство Curiosophy Events, занимавшееся организацией лекции, заявило, что намерено обратиться в правозащитные организации, европейские институты и к юридическому сообществу — «чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории и не допустить подобного в будущем».

62-летний Андрей Ланьков — профессор сеульского университета Кунмин, один из самых известных русскоязычных специалистов по культуре стран Корейского полуострова. Он регулярно выступает в прессе с комментариями и интервью о положении как в Северной, так и в Южной Корее.