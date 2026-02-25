Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

© BBC 25 февраля, 2026 18:17

Важно 0 комментариев

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Причины объявления ученого нежелательной персоной в иммиграционной службе, куда отвезли задержанного, не объяснили. Через несколько часов после задержания Андрей Ланьков написал в своем телеграм-канале, что благополучно достиг Эстонии, где у него тоже запланирована лекция.

По его словам, латвийские власти довезли его до границы, где Ланькова уже встретили знакомые. «Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел 4 часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось», — написал Ланьков, уточнив, что не собирается никак оспаривать решение властей Латвии и считает это бессмысленным.

«Однако в общем-то все достаточно понятно. Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру», — добавил он.

В среду в ответе на запрос Би-би-си МИД Латвии сообщил, что Ланьков был признан персоной нон-грата на основании информации от спецслужб. В ответе на официальный запрос Би-би-си не конкретизируется, какая именно информация легла в основу решения.

Министерство в своем ответе также ссылается на одно из положений национального закона об иммиграции, в котором говорится, что подобные решения принимаются, когда есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности страны или общественному порядку.

В ответе за запрос Би-би-си МИД Латвии называет Ланькова гражданином России. У него два паспорта — России и Австралии.

Решение о запрете на въезд в Латвию для ученого действует бессрочно, пояснил МИД страны.

Агентство Curiosophy Events, занимавшееся организацией лекции, заявило, что намерено обратиться в правозащитные организации, европейские институты и к юридическому сообществу — «чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории и не допустить подобного в будущем».

62-летний Андрей Ланьков — профессор сеульского университета Кунмин, один из самых известных русскоязычных специалистов по культуре стран Корейского полуострова. Он регулярно выступает в прессе с комментариями и интервью о положении как в Северной, так и в Южной Корее.

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

