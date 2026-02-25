Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Чувствую себя худшей мамой»: неприятный инцидент в BKUS

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 14:22

С неприятной ситуацией в Детской клинической университетской больнице (BKUS) столкнулась молодая мама по имени Монта. По ее словам, из-за того, что она забыла удостоверение личности, врач отказался принять ее ребенка.

«Я всегда очень хорошо отзывалась о BKUS. До сегодняшнего дня. С момента рождения ребенка я буквально каждый месяц, а иногда и по нескольку раз в месяц, ездила в эту больницу. У меня всегда с собой большая папка со всеми выписками и документами. Но сегодня утром я впервые забыла свой ID, и без него нас просто не приняли — ведь, возможно, это вообще не мой ребенок. Да, лучше вообще отказать ребенку во враче», — с горечью рассказывает Монта.

Женщина признается, что после произошедшего не смогла сдержать эмоций: «Сейчас я сижу в машине, плачу и не нахожу себе места, потому что чувствую себя самой плохой мамой в мире».

Дискуссия на аналогичную тему недавно разгорелась и в социальной сети Threads, где мама по имени Вероника выразила свое возмущение: «Как может быть, что детская ID-карта в больнице не считается документом? Ребенку нужно накладывать швы, но, видите ли, документ недействителен, потому что он не доказывает, что это твой ребенок. Что это за система?».

По ее словам, лишь благодаря настойчивости отца ребенка семье все же удалось получить помощь. В комментариях другие родители также делились похожими историями. Одна из матерей рассказала, что на всякий случай сфотографировала свидетельство о рождении ребенка и хранит снимок в телефоне.

Представитель BKUS, административный директор по лечебной части Ренате Снипе объяснила, что при обращении в больницу необходимо иметь при себе удостоверения личности как ребенка, так и родителей или законных представителей.

«Также требуется документ, подтверждающий родственную связь, направление врача, медицинская документация и, при наличии, другие справки — например, об инвалидности или статусе малообеспеченной семьи», — отметила Снипе, добавив, что до достижения ребенком 18 лет присутствие законного представителя при госпитализации является обязательным.

Тем временем родители продолжают надеяться, что система станет более ориентированной на интересы ребенка, чтобы в экстренных ситуациях медицинская помощь оказывалась без лишних препятствий.

