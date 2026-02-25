Будущее уже приехало? В метро Китая дежурят роботы-собаки и дроны

Это первый в Китае «полный роботизированный кластер» для метро — система, которая одновременно работает в залах, под поездами и в тоннелях.

Гуманоидные помощники отвечают на вопросы пассажиров и подсказывают пересадки. Роботы-собаки следят за безопасностью на платформах. А под составами автономные инспекционные машины спускаются в технические каналы глубиной около 1,5 метра и сканируют колёса, болты и детали с помощью камер высокого разрешения и ультразвуковых датчиков. Трещины и дефекты фиксируются мгновенно — проверки, которые раньше занимали часы, теперь проходят быстрее.

Разработчики говорят, что система должна помогать сотрудникам, а не заменять их. В будущем роботов планируют объединить через единую платформу на базе больших моделей ИИ — своего рода «общий мозг», который позволит точнее распознавать нештатные ситуации.

Пока это эксперимент в одном городе. Но выглядит так, будто перрон постепенно превращается в технопарк.

Вопрос только в том, где такие роботы появятся следующими — и останется ли у кондуктора привычная свисток и фуражка.