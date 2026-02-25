Солнце виновато? Учёные заподозрили связь между солнечными вспышками и землетрясениями

Исследователи из Киотского университета предложили модель, в которой вспышки на Солнце влияют на ионосферу — верхний слой атмосферы. Когда активность Солнца возрастает, в ионосфере увеличивается концентрация электронов. Это может создавать электрические поля, которые через своеобразную «связку» атмосферы и поверхности Земли проникают в зоны разломов.

По расчётам учёных, такие электростатические давления могут достигать нескольких мегапаскалей — величин, сопоставимых с приливными или гравитационными нагрузками, уже известными как факторы, влияющие на устойчивость разломов.

Ключевой момент: речь не о том, что Солнце «вызывает» землетрясения. Модель предполагает, что если разлом уже находится в критическом напряжении, дополнительный электрический импульс может сыграть роль последнего толчка.

Интересно, что перед мощными землетрясениями нередко фиксировались аномалии в ионосфере — скачки плотности электронов и изменения её высоты. Ранее это считалось следствием процессов в земной коре. Теперь учёные допускают и обратную связь: атмосфера и недра могут влиять друг на друга.

В работе упоминаются и недавние события, включая землетрясение на полуострове Ното в 2024 году, произошедшее вскоре после периода интенсивных солнечных вспышек. Прямую причинно-следственную связь исследователи не утверждают.

Дальнейшие исследования будут сочетать спутниковые данные о состоянии ионосферы с информацией о солнечной активности, чтобы понять, насколько сильным может быть этот эффект.

Получается, привычная картина — «землетрясения рождаются только в недрах» — может быть не полной.

Возможно, небо и земля связаны куда теснее, чем казалось.





