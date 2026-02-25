Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Солнце виновато? Учёные заподозрили связь между солнечными вспышками и землетрясениями

25 февраля, 2026 16:37

Наука

Солнечные бури могут не только раскрашивать небо северным сиянием. По новой гипотезе японских учёных, они способны «подталкивать» разломы к землетрясению.

Исследователи из Киотского университета предложили модель, в которой вспышки на Солнце влияют на ионосферу — верхний слой атмосферы. Когда активность Солнца возрастает, в ионосфере увеличивается концентрация электронов. Это может создавать электрические поля, которые через своеобразную «связку» атмосферы и поверхности Земли проникают в зоны разломов.

По расчётам учёных, такие электростатические давления могут достигать нескольких мегапаскалей — величин, сопоставимых с приливными или гравитационными нагрузками, уже известными как факторы, влияющие на устойчивость разломов.

Ключевой момент: речь не о том, что Солнце «вызывает» землетрясения. Модель предполагает, что если разлом уже находится в критическом напряжении, дополнительный электрический импульс может сыграть роль последнего толчка.

Интересно, что перед мощными землетрясениями нередко фиксировались аномалии в ионосфере — скачки плотности электронов и изменения её высоты. Ранее это считалось следствием процессов в земной коре. Теперь учёные допускают и обратную связь: атмосфера и недра могут влиять друг на друга.

В работе упоминаются и недавние события, включая землетрясение на полуострове Ното в 2024 году, произошедшее вскоре после периода интенсивных солнечных вспышек. Прямую причинно-следственную связь исследователи не утверждают.

Дальнейшие исследования будут сочетать спутниковые данные о состоянии ионосферы с информацией о солнечной активности, чтобы понять, насколько сильным может быть этот эффект.

Получается, привычная картина — «землетрясения рождаются только в недрах» — может быть не полной.

Возможно, небо и земля связаны куда теснее, чем казалось.
 
 
 

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

18:41

Важно

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

18:36

Важно

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

18:31

Наука

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

18:30

Новости Латвии

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

18:25

Новости Латвии

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

18:17

Важно

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

18:10

Новости Латвии

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

