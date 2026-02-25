Ланькова выслала Браже. А за что, пока не скажет

Ланькова передали латвийским иммиграционным органам, после чего вывезли к эстонской границе. Сам историк в сообщении заявил:

«Они по сути выслали меня из страны, и на этом всё», - написал Андрей Ланьков.

Ланьков является гражданином России и Австралии. Радио «Свобода/Радио Свободная Европа» сообщило, что в среду у него запланирована лекция в Таллине. Во вторник он выступал в рижской гостинице Park Inn by Radisson.

В своём Telegram-канале Ланьков написал, что был включён в «чёрный список» решением министра иностранных дел. Основания ему не разъяснили, однако он считает, что оказался «неудобным для начальства».

В Министерстве иностранных дел агентству LETA пояснили, что решение принято на основании информации органов государственной безопасности. Министр иностранных дел Байба Браже действовала в соответствии с частью второй статьи 61 Иммиграционного закона, которая предусматривает возможность признания иностранца нежелательной персоной - persona non grata.

Запрет на въезд установлен на неопределённый срок. Ведомство также уточнило, что список нежелательных лиц ведёт Управление по делам гражданства и миграции.

Ланьков - доктор исторических наук, профессор Университета Кунмин в Сеуле. Ранее российский суд назначил ему штраф за деятельность в так называемой нежелательной организации.