В Марупском крае нашли огромную незаконную свалку строительного мусора

В ведомстве отмечают, что характер отходов указывает: часть из них, вероятно, образовалась не в домохозяйстве, а в результате их сбора и сортировки. Есть подозрения, что свалка возникла из-за недобросовестного управления отходами.

К ответственности в подобных случаях могут привлекаться все вовлечённые стороны - владелец отходов, собственник земли и лицо, совершившее незаконные действия. За нарушение правил управления отходами предусмотрен штраф: для физического лица - до 1000 евро, для юридического - до 2800 евро.

«Отходы загрязняют землю, грунтовые воды и реки, и есть риск, что дождь или другие природные процессы вымоют вредные вещества, например, химические соединения, которые могут привести к длительному или необратимому загрязнению», - подчеркнул представитель VVD Мартиньш Эгле.

Он добавил, что подобные действия нарушают право людей жить в безопасной и здоровой среде. По его словам, вывоз незаконно складированных отходов и устранение последствий обходятся значительно дороже, чем их корректная утилизация изначально.

VVD продолжает устанавливать ответственное лицо.