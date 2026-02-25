14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

По версии обвинения, зная о том, что дума намерена рассмотреть вопрос о его временном отстранении, чиновник поручил срочно подготовить документы о переводе трёх сотрудников на другие должности. Решение об отстранении было принято на внеочередном заседании, однако, несмотря на запрет исполнять обязанности, Криловскис подписал подготовленные документы.

«Несмотря на установленный запрет выполнять должностные обязанности, обвиняемый подписал подготовленные документы», - сообщили в прокуратуре.

В результате один сотрудник был назначен руководителем отдела без соответствующего образования и квалификации. Второй и третий переведены на менее оплачиваемые должности с незаконным сохранением прежней месячной зарплаты, причём в одном случае вакантной ставки не существовало.

На основании подписанных документов самоуправление выплатило компенсации за простой, зарплаты и разницу в оплате, а также социальные взносы. Общий материальный ущерб составил 14 447 евро.

Ранее депутаты Вентспилсского края уже отстраняли Криловскиса за игнорирование решений думы, а затем приняли решение об его увольнении.