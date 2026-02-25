Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

По версии обвинения, зная о том, что дума намерена рассмотреть вопрос о его временном отстранении, чиновник поручил срочно подготовить документы о переводе трёх сотрудников на другие должности. Решение об отстранении было принято на внеочередном заседании, однако, несмотря на запрет исполнять обязанности, Криловскис подписал подготовленные документы.

«Несмотря на установленный запрет выполнять должностные обязанности, обвиняемый подписал подготовленные документы», - сообщили в прокуратуре.

В результате один сотрудник был назначен руководителем отдела без соответствующего образования и квалификации. Второй и третий переведены на менее оплачиваемые должности с незаконным сохранением прежней месячной зарплаты, причём в одном случае вакантной ставки не существовало.

На основании подписанных документов самоуправление выплатило компенсации за простой, зарплаты и разницу в оплате, а также социальные взносы. Общий материальный ущерб составил 14 447 евро.

Ранее депутаты Вентспилсского края уже отстраняли Криловскиса за игнорирование решений думы, а затем приняли решение об его увольнении.

 

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

