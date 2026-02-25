Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

Исследование провели в NYU Langone Health. Проанализировали образцы тканей десяти пациентов, перенёсших операцию. Пластиковые частицы нашли в 90% раковых образцов и в 70% доброкачественных. Но концентрация отличалась резко: в опухолях — примерно 40 микрограммов на грамм ткани, в здоровых участках — около 16. То есть почти в 2,5 раза больше.

Это первое западное исследование, напрямую сравнившее уровень микропластика в раковой и нераковой ткани простаты.

Микропластик образуется при разрушении упаковки, косметики и других пластиковых изделий. Частицы попадают в организм с пищей, водой и воздухом. Ранее их уже находили в разных органах, крови и даже плаценте. Но влияние на здоровье до конца не изучено.

Авторы подчёркивают: работа была пилотной, выборка маленькая, говорить о прямой причинно-следственной связи рано. Однако одна из гипотез — микрочастицы могут вызывать хроническое воспаление в тканях. А длительное воспаление способно приводить к повреждению клеток и генетическим изменениям.

По данным американских медиков, рак простаты диагностируется примерно у одного из восьми мужчин.

Связь пока только изучают.

Но пластик, похоже, оказался ближе к человеческим клеткам, чем хотелось бы.